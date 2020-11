Lupita Jones revela por qué Sofía Aragón no coronará a la próxima 'Mexicana Universal' La fundadora del certamen aseguró que debido a políticas de la televisora donde se transmitirá el concurso no fue convocada la actual reina

Después de que Lupita Jones le ofreció una disculpa a Sofía Aragón por la forma en la que reaccionó a sus señalamientos, la exMiss Universo le da vuelta a la página y enfoca todas sus energías en preparar la coronación de la nueva Mexicana Universal, que se realizará el próximo domingo 29 de noviembre. Varios medios de comunicación aseguraron que la raíz de estas diferencias entre Aragón y Jones surgieron luego de que la actual reina no fuera convocada a la coronación de la ganadora de este año, situación que la orilló a hacer públicos los detalles de su fractura con la fundadora del certamen. En ese sentido, Lupita Jones coincidió con la prensa y aseguró que fue este tema lo que propició que Sofía hiciera públicas sus inconformidades con la institución que representa: “Detonó con una serie de declaraciones que no me parecen acertadas”, comentó Jones en una reciente entrevista con el programa Sale el Sol.

Tras su polémica transmisión en vivo, la fundadora de Mexicana Universal reveló a este matutino por qué fue que Sofía Aragón quedó fuera de la coronación de este año, un tema que, según dijo, no es una situación personal: “Yo le envié un mail, por correo, explicándole la situación, que estábamos con Imagen Televisión, que por ese motivo y, entendiendo su contrato con la televisora, no podría estar presente”. Lupita reveló que, en aquel mail, incluso, le deseó suerte en su faceta como conductora: “Pero que le deseaba lo mejor en su carrera y que saliera adelante, entonces, yo no sé si en verdad eso le molestó muchísimo, como para detonar ese tipo de declaraciones”, explicó Jones.

Sobre qué opina de las otras reinas de belleza que apoyaron en redes a Sofía, la exMiss Universo dijo: “Es muy respetable que cada quien habla desde su propia experiencia, pero que también pongan en la balanza las cosas y que reconozcan que, en algunas ocasiones, no todas dieron el 100% para esto”. Jones aseguró que le gustaría que las chicas que han pasado por sus certámenes notaran la exposición que les dio a sus carreras: “En fin, es de sabios reconocer cuando nos equivocamos y yo lo he hecho cuando me he equivocado, como lo acabo de hacer, justamente, yo creo que ellas deberían darse la oportunidad de poner las cosas en la balanza (…) porque están siendo muy injustas dejando de reconocer lo bueno que esto les pudo dar”.

Lupita hizo un llamado a las reinas para detener los ataques en redes sociales donde el tema se ha vuelto tendencia desde hace días: “Tampoco pretendo que todas seamos amigas, pero creo que podemos ser cordiales entre todas, generar un círculo de confianza en el que nos podamos comunicar sin agresión y eso es a lo que yo las invito, porque también, de parte de ellas, he sentido mucha agresividad, mucha violencia hacia mi persona, hacia mi trabajo, cuando lo único que yo he tratado de hacer es servir, servirles a ellas”, dijo.

¿Por qué reaccionó así Lupita?

Lupita Jones explicó qué fue lo que la orilló a reaccionar así ante los señalamientos de Aragón: “Mi explosión de hace unos días no es solamente por ellas, sino por todo lo que he venido acumulando desde hace 30 años, porque siempre hay algo por lo que quieren echar por la borda mi trabajo y mi esfuerzo”. La exMiss Universo qué fue lo que más la lastimo de lo dicho por las reinas de belleza: “Algo que detonó todo esto fue que insinuaran que yo soy una ladrona (…) que se hagan acusaciones de ese tipo sí me molestó mucho y fue lo que me sacó de mis casillas y provocó esa reacción que no debió ser, no lo justifico tampoco, pero no debió ser esa reacción, debí ser más mesurada y tomarme 10 segundos para respirar y dejar que se enfriara la cabeza antes de hablar”, explicó.