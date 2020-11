José Eduardo Derbez al recordar su infancia: 'Mi mamá en la vida me habló mal de mi papá'

A pesar de que siendo muy pequeño enfrentó la separación de sus padres, José Eduardo Derbez conserva gratos recuerdos de su infancia, específicamente de la convivencia en casa y de cómo su madre, Victoria Ruffo, se dirigió a él cuando llegó el momento de conversar sobre su ruptura con Eugenio Derbez. Sin más preámbulo, el joven actor ahondó en detalles relacionados con este periodo de su vida, en el que además asegura tuvo el privilegio crecer rodeado de mujeres, lo que le permitió tener otra perspectiva del entorno familiar. Y aunque por esos años no mantenía mucho contacto con su papá, supo que él siempre estaría a su lado, más allá de las diferencias que dieron pie a que sus progenitores tomaran caminos distintos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

“Mi infancia fue muy feliz, yo la disfruté muchísimo. Obviamente pues no veía mucho a mi papá, hubo mucho tiempo que no lo vi… pero fue una infancia muy feliz y la gocé mucho…”, explicó José Eduardo al acudir como invitado al programa televisivo SNSERIO, de Multimedios. Por supuesto, destacó la gran complicidad que forjó con su mamá siendo muy niño, una relación que con el paso del tiempo ha cobrado fuerza y de la cual, sin duda, se siente enteramente orgulloso. “Mi mamá y yo éramos como uña y mugre, entonces eso era muy padre…”, dijo visiblemente sonriente durante la reveladora charla.

De lo más directo, José Eduardo incluso recordó cómo su madre manejó con él el tema de su separación con Eugenio, abordando la situación con toda madurez y reiterándole que más allá de lo ocurrido, su papá siempre estaría a su lado. “Mi mamá siempre fue muy abierta, como de fue un ciclo, se acabó (la relación). Mi mamá en la vida me habló mal de mi papá, siempre lo manejó como de ‘fue un ciclo, se acabó, seguimos adelante y nos tenemos tú y yo y tu papá siempre va a existir, siempre va a estar ahí y siempre vas a tener un papá'…”, confesó el también influencer, feliz de la gran familia a la que pertenece.

VER GALERÍA

Al evocar su pasado, el intérprete también habló de un aspecto que fue primordial durante sus primeros años, una etapa que recuerda con mucho cariño por la manera en que sus seres queridos siempre lo cobijaron. “Yo crecí en una familia de puras mujeres, entonces lo disfruté mucho, como que era yo el único hombre entonces ellas fueron siempre muy protectoras conmigo…”, comentó, para luego revelar una simpática anécdota de su mamá. “Era muy protectora… Mi madre era lo máximo porque yo llegaba de chiquito y le decía, porque siempre me subía a despedir de ella para irme a la escuela: ‘No quiero ir hoy (a la escuela), entonces nada más me levantaba las cobijas y me decía: ‘Vente’’ (a la cama) …”.

El ‘punto débil’ de José Eduardo

Meses atrás, y al hacer una reflexión sobre las circunstancias por las que pueden pasar las figuras públicas, José Eduardo reconoció que hoy en día es capaz de enfrentar las críticas hacia su persona, asumiendo con madurez los comentarios. Sin embargo, reconoce que en medio de esta posición tiene un ‘punto débil’, y es el hecho de que su madre se convierta en objeto de señalamientos, algo que por fortuna no ha ocurrido, pues Victoria es una de las actrices más queridas y respetadas del medio. “A mí se me resbala todo, pueden tirarme todo lo que quieran, pueden decir todo lo que quieran de mí, lo único que me volvería loco y sí me afectaría muchísimo es que se metieran con mi mamá. Gracias a Dios tanto la prensa como la gente siempre ha sido súper respetuosa con mi mamá, pero es raro porque en este medio hasta a la más adorable le toca…”, reiteró el joven en entrevista con el periodista de espectáculos Luis Magaña, en su canal de YouTube.

VER GALERÍA