Paulina Goto le dedica romántico mensaje a su novio: ‘Reparas en un segundo lo que tocas’

Los últimos dos meses han sido muy difíciles para Paulina Goto quien, desafortunadamente, a mediados de septiembre perdió a su papá, el señor Eduardo Gómez Gerlin, a quien no hay día que no recuerde en redes sociales o a través de canciones como Siempre conmigo, tema que la lanzó en su memoria. En este doloroso duelo, la cantante ha contado en todo momento con el apoyo de su novio, Rodrigo Saval, el joven político con el que comenzó un noviazgo en el verano de 2019 y quien, en estos momentos complicados en su vida la mantienen con mente positiva y centrada en el amor, tanto familiar, como de pareja. Aprovechando los estilosos atuendos que utilizaron el fin de semana pasado para asistir a una fiesta de la que no dio detalles, Paulina y Rodrigo posaron para un par de románticas fotos.

Paulina aprovechó estas instantáneas para compartirlas con sus seguidores y dedicarle un especial mensaje a su novio con quien, en estas fotos, aparece fundida en un tierno beso: “Se me olvidó que estaba un poco rota, reparas en segundos lo que tocas”, se lee en el feed de la cantante donde dio a entender que, es Rodrigo el único que la hace olvidarse, por momentos, de la tristeza que le dejó la muerte de su papá. De inmediato, su novio reaccionó con un: “¡Te amo muchísimo!”.

Aunque Paulina no dio detalles a qué evento habían asistido, gracias a la frase que escribió en la foto de su look dejó ver que se trataba de una boda: “Celebrando el amor”, publicó. Para esta fiesta, Goto se convirtió en una lady in red con un vestido confeccionado por el reconocido diseñador tapatío Benito Santos que combinó con un original bolso de la firma Alakuum. Debido a la contingencia, el glamour ha llegado también al accesorio indispensable en esta pandemia, el cubrebocas, una pieza confeccionada por el fashion designer César Luna. Como era de esperarse, quien halagó más el look de Paulina fue su novio, Rodrigo quien le dejó en los comentarios varios emojis con ojitos de corazón.

Paulina Goto y Rodrigo Saval, unidos por el altruismo

Uno de los “secretos” en la relación de la cantante y el político es que comparten su espíritu altruista, razón por la que, en octubre pasado, decidieron explotar esta faceta y compartir su felicidad con otros: “Hoy Pau y yo cumplimos un año y medio juntos y decidimos celebrarlo de una manera muy especial”, escribió el político en su cuenta de Instagram donde se le ve repartiendo despensas a familia de niños y niñas que están luchando contra el cáncer. La pareja realizó este acto de caridad a través de una asociación que ayuda a personas en situación vulnerable.

Esta no es la primera ocasión que la pareja utiliza su amor como motor para apoyar a otros que lo necesitan, de hecho, desde el inicio de su carrera ese ha sido el mensaje de Paulina y, en el caso de Rodrigo, como político, el altruismo es, sin duda, una de las cosas que más disfruta hacer. En mayo pasado, en el momento más difícil de la pandemia, la pareja se sumó a una iniciativa llamada Cambio vidas donde se buscaba concientizar a las personas que podían quedarse en casa a ayudar a ciudadanos que debían salir a diario para conseguir alimentos.