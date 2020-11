¡Juan Soler será abuelo por primera vez!

En medio del éxito que está teniendo La mexicana y el güero, proyecto en el que Juan Soler se ha consolidado como galán de telenovelas, una noticia familiar llega a darle un tierno giro a su panorama: pronto se convertirá en abuelo. Siempre discreto con los detalles de su vida privada, el actor no ha dicho una sola palabra sobre el embarazo que su hija mayor, Valentina, quien dio a conocer, a través de Instagram, que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo, una niña, que se convertirá en la primera nieta del argentino. Aunque Valentina no se desempeña en el medio del espectáculo, en marzo pasado, Juan Soler dio detalles de cómo, hace más de dos décadas se enteró que tenía una hija en Argentina.

VER GALERÍA

Con una foto en la que aparece, en primer plano, un ultrasonido de la bebé, Valentina Soler, de 27 años de edad, escribió: “Para mi princesa: Me acuerdo lo que sentí en el momento que supe que estabas ahí, incontrolables ganas de llorar de la felicidad, que no podía ni pensar. Llegaste en un momento raro, desconocido y, creo no podría haber siendo más perfecto. Es muy loco el darse cuenta que sin verte a los ojos ya sos la persona que más amo en este mundo”, escribió la argentina como descripción de la imagen con la que enterneció a todos sus seguidores.

VER GALERÍA

La hija mayor de Juan Soler continuó agradeciendo a su pareja y padre de la bebé: “Prometo cuidarte desde el primer día hasta el último que me toque al lado tuyo, siempre hacerte sonreír y hacerte sentir segura en este mundo tan loco. No podía estar más orgullosa del papá que te tocó, que yo sé que va a dar la vida para ser el mejor que puede ser. Te amamos princesa y te esperamos impacientes. Papá y mamá”, finalizó Valentina quien suele utilizar esta red social para acortar distancia con su familia en México, ya que ella reside en Argentina.

En el feed de Valentina resaltan las publicaciones que les ha dedicado a Mía y Azul, durante sus recientes cumpleaños. También destacan los posts dirigidos a su papá y hasta uno que le escribió, en febrero de 2018, a Maki, expareja de Juan Soler y mamá de sus hermanas menores, en su cumpleaños: “¡Feliz cumpleaños @Makisoler! Te quiero mucho”, le publicó la joven a la actriz, quien respondió con un: “Te quiero Vale”. Aunque debido a la pandemia, Juan Soler no ha visitado a su hija mayor, la joven y el actor se mantienen en constante comunicación por lo que seguramente fue él uno de los primeros en saber de la próxima llegada de su nieta.

VER GALERÍA

El día que Soler se enteró que tenía una hija en Argentina

En marzo pasado, durante una entrevista con Yordi Rosado, para el programa La última y nos vamos, Juan Soler recordó cómo fue que, a un año de haber viajado a México para comenzar su carrera como actor y modelo, regresó a Argentina para enterarse que tenía una hija producto de su relación con una exnovia. Según narró, la mamá de Valentina lo contactó para informarle de su paternidad: “Me dice: “Eres papá”, fue fuerte”. En aquel momento, la joven no le pidió que se hiciera cargo, de hecho, se lo dijo por una especial razón: “Sólo quiero que tú sepas que, en este mundo, tú tienes una hija”. Juan reveló que el primer encuentro con su hija fue mágico: “Fui a verla a la guardería ella estaba ahí sentadita, jugando en un corralito, se paraba caminaba ahí en el corralito, ¡una belleza! (…) me enamoré en el momento, me enamoré inmediatamente”, comentó sobre aquel especial capítulo de su vida.