Bárbara Mori, feliz de celebrar el cumpleaños número cuatro de su nieta Mila

Noviembre es uno de los meses más especiales para Bárbara Mori, pues exactamente en 2016, tuvo la dicha de comenzar a escribir las páginas de una de las historias más bellas a lo largo de su vida; la de su debut como abuela tras el nacimiento de Mila, la pequeñita que su hijo Sergio Mayer Mori tuvo junto a la brasileña Natália Súbtil. Por tal motivo, la guapa actriz fue parte del entrañable encuentro familiar para celebrar el cumpleaños número cuatro de la niña, con quien mantiene un lazo de estrecha cercanía, como en varias ocasiones lo ha dejado ver a través de sus redes sociales. Y claro, durante la fiesta con temática de Alicia en el País de las Maravillas, la intérprete no perdió la oportunidad para posar junto a su adorada nieta, a quien consintió con muchos abrazos en su día.

A través de varias publicaciones que hizo Súbtil, fue que los seguidores pudieron tener algunos vistazos del festejo, como aquel álbum titulado “abuelitos”, en cuya primera imagen aparece Bárbara de lo más sonriente abrazando a Mila, acompañadas también por su hijo Sergio, quien tuvo la dicha de que sus padres pudieran reunirse para compartir con él este instante inolvidable, tal cual se aprecia en la segunda foto, en la que se puede ver a Sergio Mayer padre siendo partícipe de este momento. Por si fuera poco, en otra postal se encuentra a Mila rompiendo una piñata de Reina de Corazones, mientras Bárbara permanece muy atenta a la destreza de su nieta, que a su corta edad ya es poseedora de un carisma que la ha convertido en una mini estrella de las redes.

Así, la familia entera ha dado una lección de cordialidad, siempre dispuestos a preservar la armonía y la convivencia con la finalidad de brindar estabilidad y todo el amor a la pequeña, quien en su día disfrutó al máximo luciendo un simpático disfraz de Alicia, jugando con sus amiguitos y cobijada por el cariño de los suyos. De hecho, otras de las invitadas a la fiesta fue nada más y nada menos que Raquel Chaves, la actual novia de Sergio Mayer Mori, y quien ha podido entablar una linda relación de amistad con Natália. “¡Gracias @raquelchavesb por unirte al equipo del amor a Mila! Eres y siempre serás una parte fundamental para su crianza. ¡Gracias por amar y cuidar a mi hija! ¡Gracias por siempre ser tan linda y dulce! ¡Eres increíble! Te amamos mucho”, escribió la brasileña.

El incontenible amor de Bárbara por Mila

A pesar de ser muy discreta en torno a los asuntos relacionados con su vida personal, Bárbara Mori ha hecho de sus redes sociales el espacio perfecto para dedicar a su nieta Mila las muestras de amor más sinceras. Precisamente, hace ya varios meses, compartía una imagen de la niña, a la cual agregó una linda dedicatoria. “Yo te amo pedacito lindo, Mila”, escribió en aquella ocasión.

Recordemos que semanas antes de convertirse en abuela, y durante un encuentro con la presa, la actriz también opinó sobre su ánimo ante la llegada de su primera nieta, atesorando esas experiencias como importantes lecciones adquiridas, evocando además sus propias vivencias en la maternidad. “Lo bonito de la vida… es que uno va aprendiendo a través de las experiencias que vas viviendo. Sí, definitivamente fui mamá muy joven, a los 19 años me embaracé y me embaracé porque yo quería ser mamá, yo lo busqué, era un sueño para mí, y eso me cambió la vida, me dio una motivación y una inspiración para sacar adelante a mi hijo…”, contó en declaraciones retomadas por ¡HOLA! TV.

