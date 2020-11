Ana Brenda Contreras y los otros looks con los que brilló en los Latin Grammys La mexicana dio lecciones de estilo con elegantes diseños con los que acaparó miradas durante la gala

Además de música, anoche, en la entrega número 21 de los Latin Grammys la prensa puso especial atención en la moda, un terreno en el que Ana Brenda Contreras dominó con sus acertados atuendos con los que la vimos brillar durante la conducción, faceta que compartió con otra mexicana que dio lecciones de estilo Yalitza Aparicio. Para esta importante gala, la actriz confió en la fashion stylits Irma Martínez quien también colabora con ella en el programa Tu cara me suena, emisión donde, además de talento, también llama la atención por sus atinados atuendos con los que cada ocho días marca tendencia.

Para una noche tan importante como los Latin Grammys, Ana Brenda requirió más de un atuendo y se anotó una palomita con los tres con los que salió al escenario. Desde su llegada, la actriz dejó claro que su guardarropa sería uno de los aspectos más comentados de la noche y así fue. Para su primer look, eligió un elegante vestido blanco de Stella McCartney que combinó con accesorios de la diseñadora María José, piezas que, según compartió en sus historias eligió minutos antes de desfilar sobre la alfombra roja pues posee una colección tan espectacular que fue difícil elegir las joyas que la acompañaron toda la noche y que combinó con diferentes vestidos y peinados.

Una vez que se lució sobre la alfombra roja, Ana Brenda corrió al camerino para alistarse para salir al escenario y abrir la gala. Para este momento, la mexicana se convirtió en una lady in red, look que consiguió con un estiloso diseño de Michael Costelo, vestido que combinó con el mismo juego de joyas: “Para el recuerdo”, escribió en su cuenta de Instagram como descripción de una foto en la que posó con este diseño que fue halagado por varios de sus seguidores, entre ellos, Sandra Echeverría quien escribió sobre su look: “¡Wow, ese vestido está”, escribió al lado de varios emojis de sorpresa.

Para su segundo cambio sobre el escenario, espacio que también compartió con el salsero Víctor Manuel, Ana Brenda eligió un entallado vestido en tono esmeralda de la firma Valdrin Sahiti, diseño que requirió un cambio de peinado, con el objetivo de que los volantes del diseño, que tenía en los hombres luciera, por lo que recogió su cabellera en un elegante moño: “Qué gran noche histórica”, escribió la actriz en una imagen donde se ve posando y modelando este diseño que también provocó buenos comentarios entre sus amigas del medio, como Jacky Bracamontes quien le escribió: “¡Qué hermosa!”.

El vestido con el que cerró la noche

Por último, para cerrar la noche Ana Brenda, a diferencia de su compañera Yalitza Aparicio quien eligió un vestido corto de Jonathan Cohe, continuó con los diseños de gala y llevó un vestido negro de Isabel Sanchis que acaparó miradas por el diseño de las mangas, un toque que, sin duda lo hizo único. Para presumir este diseño, la actriz posó en el backstage, una foto que acompañó de un mensaje de agradecimiento por tan importante noche en su carrera: “Gracias por esta oportunidad @Latingrammys espero no haberlos defraudado y espero lo hayan disfrutado en sus casas. ¡Viva la música latina!”, escribió en su feed donde quedó documentado este importante acontecimiento.