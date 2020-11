Tras años alejado de las telenovelas, William Levy ya está en Colombia para empezar a grabar

Los fanáticos de William Levy están listos para disfrutar con el regreso del galán cubano a las telenovelas, luego de que permaneciera varios años alejado de los melodramas. Ahora, se sabe que ya se encuentra en Colombia para arrancar con las grabaciones de la nueva versión de un clásico de la pantalla chica, Café con aroma de mujer, historia de la que será protagonista, tal como lo confirmó la cadena Telemundo a mediados de mayo. Mientras tanto, todo indica que en estos instantes las cosas van marchando por buen rumbo para el intérprete, quien a la par de atender sus compromisos profesionales no se ha apartado de su familia, especialmente en estos instantes, luego del incidente que sufrió su hijo Christopher a principios de octubre cuando este circulaba en un carrito de golf.

La noticia de la llegada de William a Colombia fue destapada nada más y nada menos que por la guapa actriz Carmen Villalobos, quien será la antagonista en esta producción, una adaptación moderna que ha causado mucho revuelo entre los admiradores del cubano. Para dar la sorpresa, la intérprete publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparecen ambos regalando una sonrisa a la cámara, felices de emprender este nuevo proyecto que se dice será estrenado en 2021. “¡Bienvenido a Colombia Willy @willevy!”, se puede leer al pie de la imagen, que de inmediato recibió cientos de miles de “me gusta”, así como un sinfín de reacciones de los fanáticos, ansiosos por saber más de lo que ocurrirá próximamente.

Ha sido tanta la emoción que invade a William por el comienzo de esta nueva etapa en su carrera, que respondió al amable gesto de su compañera, con la que además mantiene una linda amistad, pues anteriormente ya habían trabajado juntos en la película titulada El Fantasma de Mi Novia, esto en el año 2018. “Qué gusto verte mi Carmen. Gracias por la bienvenida. Amo tu tierra”, escribió el galán, quien siempre se ha caracterizado por la discreción en torno a sus planes profesionales. Café con aroma de mujer es una historia escrita por Fernando Gaitán, quien además fue el autor de la conocida Yo soy Bety la fea.

Su pausa en las telenovelas

Recordemos que fue en 2013 cuando Levy protagonizó su último melodrama, en aquella ocasión como parte de las filas de Televisa en la telenovela La Tempestad, compartiendo créditos con la ex Miss Universo, Ximena Navarrete. Tras su colaboración en esa historia, se enfocó de lleno en la producción y el lanzamiento de una película titulada En brazos de un asesino, al mismo tiempo en que incursionó como empresario al inaugurar un restaurante en la ciudad de Miami. Al ser cuestionado sobre su ausencia en la pantalla chica, no dudó en responder. “Las historias son románticas, yo también soy un poco romántico y hace rato no he podido hacer algo así (telenovelas), extraño mucho, muchísimo. A mí no me ha llegado nada de eso, no. Quizás porque saben que he estado enfocado en el cine, no sé, pero no es como uno que otro dice que yo no quiero trabajar acá, eso no es cierto…”, reveló meses atrás a Televisa Espectáculos.

Además del éxito profesional que ha logrado consolidar, para William la familia ha sido su mayor prioridad, otro de los aspectos por los cuales prefirió darse un respiro de su trabajo al interior de los foros de grabación en años anteriores. “Por ellos (sus hijos) es que hice la decisión que tomé. Once meses trabajando, doce horas al día no te deja tiempo para estar con ellos. Mi niño tenía ocho años, mi hija tenía cuatro años y quería aprovechar esos añitos de niñez que tienen ellos…”, contó durante aquella entrevista.

