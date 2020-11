Omar Chaparro revela cómo logró reconectar con su hijo

En su faceta de actor y comediante, Omar Chaparro ha logrado destacar dentro y fuera de México, y aunque el camino no ha sido sencillo, ha sabido superar todos los obstáculos. Y en lo que respecta a su vida familiar, también ha puesto todo su empeño y dedicación, aunque él mismo ha reconocido que se considera mejor esposo que papá. “Soy un tipo muy enamorado de mi mujer, y me gusta estar con ella, y me gusta que se duerman temprano para que me dejen estar con ella”, contó el intérprete en entrevista para La Hora ¡HOLA! al referirse a su esposa Lucy, con quien lleva ya casi 20 años de matrimonio, y a sus hijos Andrea, Sofía y Omar Emiliano. Omar habló en el programa de ¡HOLA! TV sobre Chaparreando, el proyecto televisivo que hizo junto a su hijo, el cual fue la oportunidad perfecta para que ambos se conectaran de una manera muy especial. “Yo quería que me viera como su cuate, como su amigo, entonces sabía que iba a ser muy sano para los dos estar lejos de casa en una aventura en moto, y pues no me equivoqué”, dijo sobre este reality producido por la plataforma de streaming Pantaya, en la que junto a Emiliano se lanzó a explorar los rincones desconocidos de su natal Chihuahua. Y aunque al final las cosas se tornaron de lo más divertidas, el adolescente de 15 años admitió que al principio tenía sus reservas. “Pensaba: ‘¿Por qué no nada más te quedas aquí y estamos todos en familia? Pueden grabarnos haciendo eso’. No quería ir en moto todos los días, para ir a Chihuahua cuando podríamos ir en avión”. Sin embargo, Emiliano no sólo cambió de opinión respecto a esta aventura junto a su famoso papá, sino que también le ayudó a ver las cosas de otra manera: “Aprendí más sobre él, y aprendí a ser más agradecido, me cambió el viaje, ya soy muy diferente que antes”, reconoció el jovencito. “Estoy muy satisfecho de cómo se transformó este niño a través de ese viaje”, comentó por su parte Omar; entérate de todo lo que dijeron sobre esta aventura dando click en el video.

