Ryan Dorsey, exesposo de Naya Rivera, levanta una demanda a nombre de su hijo por negligencia

A tan solo cuatro meses de la dolorosa partida de Naya Rivera, su exesposo, Ryan Dorsey, ha tomado la decisión de no quedarse de brazos cruzados, esta vez al emitir una demanda por “homicidio culposo” a nombre de su hijo Josey, de 5 años de edad, en contra del condado de Ventura, en California. Involucrado de lleno en los cuidados de su pequeño, se dice que el actor ha promovido esta querella en la que también acusa de “infligir negligencia de angustia emocional”, argumentando que, de haberse tomado las medidas de prevención necesarias, la muerte de la estrella de Glee pudo haberse evitado. Mientras tanto, él se refugia en su nueva casa junto a la hermana de su ex, Nickayla Rivera, quien además le ha brindado todo su apoyo con la crianza del niño, según ha dejado ver a través de sus historias en Instagram.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De acuerdo con reportes de documentos a los que tuvo acceso People, la demanda fue ingresada el pasado 17 de noviembre por el abogado del actor, Amjad Khan, y en ella se afirma que la tragedia pudo haberse evitado. Además, se agrega que el bote alquilado por Naya en el lago Piru el 8 de julio, no contaba con las características y el equipo de seguridad establecidos por la Guardia Costera de los Estados Unidos. “(El bote) no estaba equipado con una escalera accesible de manera segura, una cuerda adecuada, un ancla, un radio o algún mecanismo de seguridad para prevenir que los nadadores fueran separados de sus botes…”, se puede leer en un fragmento de la querella a la que tuvo acceso la publicación, que entre otras cosas, no ha podido tener respuesta de algún portavoz del condado de Ventura.

En el extracto del documento, además se adjuntan detalles de las inspecciones posteriores realizadas a la embarcación, en la que solo fue localizado el pequeño Josey el día de la desaparición de la actriz. “De manera inquietante, una inspección posterior reveló que el bote no estaba equipado con dispositivos de flotación o salvavidas, en violación directa a la ley de California, que requiere que todos los pontones más largos de 16 pies estén equipados con dispositivos de flotación”. Entre otras cosas se menciona la falta de letreros en el lugar, advirtiendo sobre las malas condiciones climáticas, la poca visibilidad y la condición de las corrientes en ese momento, a pesar de que ha habido más de dos docenas de ahogamientos en ese sitio, esto desde 1959.

VER GALERÍA

Fuentes como TMZ, que también han tenido acceso a los documentos de la Corte, reportan que entre los argumentos de Ryan también se hace otro importante señalamiento, pues la persona encargada de proporcionar el bote a Naya aquel trágico día, no le advirtió sobre el uso de un chaleco salvavidas. Otra de las cosas a las que se hace mención en la demanda es a las fuertes habilidades que tenía la intérprete en la natación, algo de lo que incluso se habló el día de la desaparición, cuando las autoridades tomaron declaraciones del pequeño Josey, quien contó a la policía que su mamá se lanzó a nadar, aunque nunca volvió.

El día del accidente

Fue el 8 de julio cuando se dio a conocer la desaparición de Naya en el lago Piru. Posteriormente, las autoridades locales encontraron a Josey domido en la embarcación. Desde ese momento se puso en marcha un dispositivo de localización, aunque el cuerpo de la actriz apareció cinco días después. Fue el alguacil Bill Ayub, quien confirmó la muerte de la estrella de Glee por ahogamiento, un suceso que estremeció al mundo del espectáculo y a sus fanáticos, que han permanecido muy pendientes del rumbo legal que ha tomado el caso.

VER GALERÍA