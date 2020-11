Carlos Rivera explica por qué canceló su participación a los Latin Grammys

A unas horas de que se realice la entrega número 21 de los Latin Grammys, Carlos Rivera, quien fungiría como uno de los anfitriones de la noche, al lado de Ana Brenda Contreras y Yalitza Aparicio, canceló su participación. A través de un video publicado en sus redes sociales, el cantante dio a conocer que alguien de su círculo más cercano dio positivo a Covid-19 y, aunque su prueba resultó negativa, por precaución decidió ponerse en cuarentena hasta confirmar que está libre del virus. Desde Miami, ciudad en la que ya se encontraba para ser parte de esta fiesta de música, el mexicano escribió: “Gracias a todos por su cariño y su comprensión. La salud es primero. Sigámonos cuidando mucho todos”.

En el video, Carlos aparece sonriente y con buen semblante explicando por qué decidió cancelar su conducción en esta entrega de premios: “Qué tal mi gente, aquí Carlos Rivera con una noticia que me llena de mucha tristeza, desafortunadamente, dio positivo a Covid una persona muy, muy cercana de mi equipo y, como saben, hemos tratado de ser lo más responsable posible, desde que comenzó esta pandemia; fui el primer artista, en México, que canceló un concierto por cuidar a toda la gente, a mi gente, y a toda la gente que me sigue. En esta ocasión, a pesar de que yo di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie, especialmente a mis compañeras Ana Brenda y Yalitza y a todo el equipo que nos rodea de escritores, a todo el equipo de producción, músicos, en el caso de que también iba a cantar, a Natalia Jiménez, mi compañera”.

Rivera continuó resaltando que, en estos momentos de pandemia mundial, lo primordial es protegernos entre todos: “Me da mucha tristeza no poder estar, pero por supuesto, lo más importante en este momento es cuidarnos, no solamente cuidarnos a nosotros, sino cuidar a los demás y en un acto de responsabilidad no puedo estar ahí y debo seguir los protocolos que se requieren para esto. Agradezco muchísimo a la Academia Latina de la Grabación por esta invitación, agradezco a Univisión por el cariño que me han brindado en estos momentos que, ustedes saben, son complicados para todos, nadie esperamos que nos pase esto, sin embargo, todos estamos expuestos”.

Aprovechó la última parte del video para desearle lo mejor al artista que lo va a remplazar en la gala, el cantante Víctor Manuel, además de enviarle sus mejores deseos a sus compañeras Ana Brenda Contreras y Yalitza Aparicio: “Yo debo dejar que pasen algunos días más para saber que no soy un factor de riesgo para nadie, por lo tanto, gracias también a ustedes por la comprensión y el cariño. Le deseo todo lo mejor a mi querido Víctor Manuel que es quien se queda en mi lugar, estoy seguro, que, hará un trabajo espectacular así que felicidades a él y sobre todo un abrazo a los tres, les deseo todo lo mejor que sea una gran gala, ahí estaré viéndolos y aplaudiéndoles. Y a toda mi gente, por favor, cuídense muchísimo esto es en serio”, finalizó.

El apoyo de sus compañeras

Ante el anuncio de Carlos, sus compañeras de conducción, Ana Brenda y Yalitza se pronunciaron en los comentarios de esta publicación y le expresaron su apoyo incondicional: “La salud es lo primero. Te vamos a extrañar muchísimo y harás falta, pero estoy segura que compartiremos de nuevo en ese escenario. ¡Cuídate mucho Carlitos! Te quiero”, le escribió Contreras, mientras que la protagonista de Roma comentó: “Se te quiere mucho, la salud es primero. Cuídate y ojalá podamos coincidir en otro momento, te extrañáremos mucho. ¡Abrazos y besos!”.