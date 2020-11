Adela Micha supera el Covid-19 y se sincera: 'No abracé a mis hijos en quince días'

De muy buenos ánimos, Adela Micha regresó a la cabina radiofónica tras un periodo de quince días aislada en casa, desde donde transmitió de manera habitual su programa llamado Me lo dijo Adela, al mismo tiempo en que se recuperaba del Covid-19. Finalmente, la periodista logró superar esta etapa que la llenó de incertidumbre, aunque admite sentirse muy afortunada pues los síntomas de la enfermedad fueron muy leves, esto gracias a que ha seguido al pie de la letra las medidas de prevención necesarias, por lo que su carga viral fue mínima, según explicó. Sin embargo, asegura que lo más difícil de esta situación fue enfrentar el confinamiento, pues debido a ello tuvo que mantenerse alejada de sus hijos y sus seres queridos, con quienes ha podido reencontrarse.

Tan puntual como siempre, Adela dio la bienvenida a sus radioescuchas desde la cabina de El Heraldo la mañana del 16 de noviembre, retomando así sus actividades en el exterior, pero respetando ante todo los protocolos sanitarios. “¡Qué bonito es verlos, ya aquí de regreso en la cabina!… contentos de estar juntos, como nos gusta… Gracias por preocuparse por mi estado de salud, por estar pendientes y atentos. Afortunadamente bien y de buenas, me dio muy leve, la verdad es que yo he llegado a la conclusión que muy pocos sabemos de esto, por más que hemos leído y por más que nos explican…”, dijo con toda tranquilidad.

Posteriormente, Adela expuso las razones por las cuales tuvo síntomas leves, algo que atribuye a los cuidados que ha puesto durante toda la pandemia. “A mí afortunadamente me fue bien, tuve muy poca carga viral y a eso se atribuye el hecho de que mis síntomas hayan sido pues muy leves. ¿Por qué tuve poca carga viral? Porque nos hemos protegido mucho, nos hemos cuidado mucho, la verdad es que no salimos sin cubrebocas, los únicos lugares en los que estamos sin cubrebocas es en esta cabina, en donde solamente estamos los de siempre, en la oficina de Saga en donde también estamos los de siempre, excepto el invitado del día…”, reveló.

Lo más difícil, el aislamiento

Durante un instante de la transmisión, Adela se sinceró sobre lo que le resultó más difícil a lo largo del proceso, y es que debido a la circunstancia tuvo que mantenerse alejada de los suyos. “Es muy duro, yo la verdad no puedo mas que agradecer lo bien que me fue, no tuve ninguna complicación, ya estoy negativa… esta es la enfermedad de la soledad, y cuando ya lo vives no ves a nadie. Cuando uno está enfermo recibe el apapacho, tus cercanos. Nada, no ves a nadie… yo no abracé a mis hijos en quince días, hasta el día de hoy y eso es muy fuerte y para los que te quieren también porque no pueden acercarse y decirte ‘todo va a estar bien’…”.

Lo cierto es que, a pesar de todo, y gracias a la disposición física que tuvo, Adela no detuvo sus actividades, aunque recuerda que sus hijos siempre estuvieron al tanto de ella, incluso recordándole que tenía que descansar. “No dejé de trabajar un solo día, estuve todos los días en la radio, no por hacerle a la heroína simplemente porque me sentía en condiciones de hacerlo. Me decían mis hijos: ‘¡Es que ya estate!’… después tenía la oportunidad de reposar…”, dijo ante los micrófonos de su espacio, recibiendo de inmediato una cálida bienvenida por parte de su equipo y un sinfín de mensajes de los radioescuchas, felices de tener buenas noticias de su recuperación.

