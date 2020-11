La bebé de ‘El Burro’ Van Rankin y su tierno encuentro con su bisabuela

El nacimiento de Carlota, la tercera hija de Jorge El Burro Van Rankin y de Magda Bleizeffer, llegó a darle un tierno giro al hogar del conductor de Hoy, quien ha utilizado su cuenta de Instagram para revelar varios detalles de la llegada de su hija, como la primera foto de la bebé. Siguiendo los pasos de su prometido, la mamá de la pequeña, también ha recurrido a su perfil para compartir con sus seguidores entrañables imágenes de la niña, como su tierno encuentro con sus hermanas mayores, Roberta y Lusiana; además, en las últimas horas, usó varias historias en esta red social, para compartir imágenes de Carlota con su bisabuela, una foto con la que enterneció a toda su comunidad en esta red social.

Hace unas horas, Magda compartió detalles de la visita de su abuelita, quien llegó a su casa para conocer a Carlota, un instante que inmortallizó en una foto, en la que la señora aparece cargando a la bebé, mientras la pequeña esboza una tierna sonrisa: “Mi Marrosy conociendo a su bisnieta”, escribió Bleizeffer, sobre la instántanea donde, la carita de su hija, acaparó todas las miradas. Aprovechando la presencia de su bisabuelita, Roberta y Lusiana, también posaron con ellas en una foto en la que Magda acompañó de varios corazones con los que adornó este entrañable retrato que, pasará a la historia de su familia, como una de las más especiales.

Tras el nacimiento de Carlota, El Burro Van Rankin platicó con sus compañeros de Hoy de cómo fue la llegada de la bebé, un momento que el conductor no sólo guardará en su memoria, sino también en video pues, por primera ocasión (ya que no lo hizo con sus hijas mayores), grabó el momento exacto en el que la niña llegó a este mundo. En aquella charla, el protagonista de 40 y 20, reveló, entre otras cosas que, durante el parto, el médico se percató de una situación poco usual y que, por fortuna no afectó a la niña: “Salió con el cordón hecho un nudo, no enrollado, eso se da muy seguido. Me dice el doctor: ‘es que es un caso rarísimo’, le digo, ‘pero raro para bien o para mal’, me dice, ‘para mal, porque si se hubiera estirado un poco más deja de pasar el oxígeno’, hubiera sido algo que, mejor ni pienso en eso, pero todo salió bien”, explicó en aquella conversación.

Carlota y su gran parecido a su mamá

En esa entrevista en el matutino, El Burro admitió que, de sus tres hijas, Carlota es quien, sin duda, se parece más a su mamá: “Tienen toda la razón”, comentó el conductor cuando sus compañeros resaltaron la belleza de la bebé. En ese sentido, hace unas horas, Magda quiso comprobar que la niña sí guarda un gran parecido con ella y, para ello, desempolvó una imagen de su infancia: “Yo cuando cumplí 1 año”, escribió Bleizeffer sobre la foto donde, también demostró que sus hijas mayores, Roberta y Luisiana, sí heredaron varios rasgos suyos.

Encantada con la bebé, la prometida de El Burro, se ha dado vuelo publicando las fotos más tiernas de Carlota quien, ya tiene un lindo sobrenombre: “Mi pollita tiene enamorada a toda la familia”. Hace unos días, también compartió una encantadora imagen donde se ve a sus tres hijas disfrutando de una siesta en la que, la bebé, aparece tiernamente acurrucada. Según ha revelado, el nacimiento de Carlota fue uno de los instantes más mágicos de su vida: “Yo soñaba con este momento. Las que hemos sido mamás entenderán lo que es esto”, escribió Magda como descripción de la primera imagen con su hija.