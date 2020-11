Andrea Legarreta habla de los resultados de su reciente examen médico

Con el paso de los días, la salud de Andrea Legarreta ha mejorado de manera significativa, así lo ha dejado ver la conductora de televisión, quien tras haber superado el Covid-19, continúa tomando de manera estricta las debidas precauciones. Precisamente, ella ha revelado detalles del reciente examen médico que se realizó y con el cual ha tenido mayor certeza de cómo se encuentra, a más de un mes de que compartiera con el público que debido a la enfermedad sus pulmones se encontraban un poco resentidos. De muy buenos ánimos, y durante una reciente transmisión en vivo a través de las redes sociales, la presentadora del programa Hoy puso al tanto a sus fanáticos, enteramente feliz de que todo vaya marchando de maravilla no solo para ella, sino también para su familia.

A lo largo de un paseo en globo aerostático realizado el fin de semana, Andrea se dirigió a sus seguidores, específicamente a todos aquellos que tenían dudas sobre su estado de salud. “Nosotras acabamos de salir del Covid y entonces nos fuimos a tomar (analizar) la sangre, nos checaron. Tenemos los anticuerpos todavía muy elevados, todavía… el doctor dice que estamos muy seguras y también somos seguras para la gente…”, dijo en un instante del video publicado en su cuenta de Instagram, y en el que aparece acompañada de su hija Nina. Eso sí, hizo énfasis en las precauciones que tanto ella como los suyos siguen al pie de la letra debido a la situación de salud que prevalece, específicamente con el uso de cubrebocas. “Evidentemente nosotros seguimos tomando los cuidados, pero para las transmisiones nos los quitamos (los cubrebocas), ya que no estamos transmitiendo nos los ponemos…”, dijo.

A raíz de los últimos resultados de sus pruebas médicas, Andrea admite sentirse más tranquila, asumiendo la responsabilidad de proteger con sus acciones a quienes la rodean. “La verdad es que tenemos todavía esta fortuna de estar cuidadas, porque todavía nuestros anticuerpos están muy altos, acabamos de hacer los estudios y eso pues nos da mucha tranquilidad y sabemos que estamos cuidando también de alguna manera a los demás…”, agregó de lo más sonriente la conductora, quien poco a poco ha retomado sus actividades frente a las cámaras, siempre motivada y mirando con optimismo las diversas circunstancias de su vida.

La mejor estrategia ante la adversidad

Si bien no fue fácil hacer frente a la enfermedad, finalmente Andrea y su familia lograron salir adelante, pues asegura que sus ánimos nunca decayeron. De hecho, en días pasados, habló del importante consejo que recibió en su momento y que ella misma ha compartido con todas aquellas personas cercanas que han vivido la misma situación. "Un consejo que me dieron y que yo después le di a varios amigos, que me dijeron que estaban contagiados… lo mejor que a mí me han recomendado, conectar con lo positivo. Conectar con videos que te gusten, hablarle a la gente que amas, oír música que te pone bien o que te trae recuerdos felices, ver fotografías de cosas lindas. Porque sí hay mucha angustia y la verdad no se la deseo a nadie…”, dijo en entrevista para varios medios de comunicación a las afueras de Televisa.

Por ahora, Andrea continúa trabajando en sus proyectos, enteramente feliz de disfrutar cada mañana con el público del programa televisivo Hoy, espacio del que tuvo que ausentarse durante los días de contagio por Covid-19. Cabe destacar que en estos momentos dicha producción ha reforzado sus medidas de seguridad, luego de que recientemente Galilea Montijo y Paul Stanley resultaran contagiados con el virus, además de otros integrantes del programa matutino, por lo que en ocasiones han tenido que hacer enlaces desde sus casas.

