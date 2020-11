La hija de Magda Rodríguez ante la ausencia de la productora: 'Estoy yendo con una psicóloga'

A poco más de dos semanas del lamentable fallecimiento de Magda Rodríguez, sus seres queridos han enfrentado su ausencia con la mayor de las fortalezas, especialmente su hija, Andrea Escalona, quien a la par de haber rendido a su madre la más conmovedora despedida, continúa asimilando esta situación que ocurrió de manera inesperada. Precisamente, la también conductora de televisión ha abierto su corazón para hablar de cómo ha logrado encausar este mar de emociones, un proceso en el que reconoce ha sido indispensable el apoyo de un profesional, siempre motivada a seguir adelante, a pesar del “shock tan fuerte” por el que ha atravesado, refugiada en los lindos recuerdos y con la esperanza de que su progenitora la acompañará por el resto de su vida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Andy, como la llaman de cariño, se sinceró sobre cómo han sido los días posteriores al deceso de la productora de televisión, quien se distinguió por ser una mujer muy activa y con una energía inagotable. “Sigo en shock. Estoy yendo con una psicóloga y me dice que hay veces que queremos entender con la cabeza, pero sencillamente tienes que sentir. Cuando tienes un shock tan fuerte tú solita te anestesias, dejas de sentir y tienes que volver a sentir para asimilar…”, reveló Escalona en entrevista con TVyNovelas, espacio en el que además destacó la importancia de seguir conversando con su mamá, más allá de que ella ya no se encuentre presente en el plano terrenal. “Le prendo una vela todos los días, le platico algunas cosas y la he sentido…”, agregó.

Lo cierto es que, en medio de todos estos acontecimientos, Andrea tiene muy claro cuál habría sido uno de sus mayores anhelos, aunque mantiene viva la esperanza de que podrá hacerlo realidad aún de distinta manera. “Lo único que me hubiera gustado es que, si algún día Diosito me manda hijos, los conociera… pero igual los estará cuidando desde el cielo. De ahí en fuera, todo estuvo bien entre ella y yo…”, declaró Escalona durante la charla, reconociendo que a través de algunos objetos que pertenecieron a su madre también le ha sido posible sentirse cercana a ella. “No sé por qué cuando me pongo sus suéteres siento que ella me está abrazando… Traigo un collarcito con un dije en forma de corazón y ahí vienen parte de las cenizas de mi mamá, entonces, siempre está conmigo y siempre me acompaña…”, aseguró.

VER GALERÍA

La última morada de Magda

De la forma más entrañable, la familia de Magda Rodríguez decidió depositar sus cenizas en un lugar muy especial; en la casa que tienen los Rodríguez en Villa del Carbón, Estado de México, no sin antes seguir un importante y significativo ritual. “La pusimos en la chimenea para que estuviera con nosotros un tiempo, y justo la dejamos en la capilla el 11 del 11 a las 11:11, que era lo que le gustaba. La casa está en medio de un bosque, ahí tenemos una capilla en donde están mis abuelos, los papás de Magda, su hermano Jorge, su abuela Ada Carrasco y siempre habíamos querido dejarla ahí…”, comentó para TVyNovelas.

Recordemos que en días pasados, Andrea visitó el foro del programa televisivo Hoy, y con el sentimiento a flor de piel le dedicó a su mamá las palabras más lindas, haciendo evidente el infinito cariño que tiene por ella. “La mejor mamá del mundo. Sé que suena a cliché, pero ella sí era la mejor mamá del mundo, la mejor productora, la mejor jefa, con una sonrisa, siempre quería ayudar a todo el mundo. Cuando tocabas a su oficina siempre tenía las puertas abiertas para todos, una gran porrista, mía, en lo personal, y en general una porrista de la vida, tenia una energía, una admiración…”.

VER GALERÍA