Ana Brenda Contreras se suma con éxito a la tendencia ‘animal print’

Ana Brenda Contreras está enamorada y se le nota. A sólo unos días de hacer oficial su relación amorosa con el empresario texano Zacarías Melhem, la actriz y presentadora de Tu cara me suena no ha podido ocultar su felicidad durante la última gala de este programa donde alterna conducción con el chileno Rafael Araneda. Luego de que la emisión fuera suspendida tras registrar cuatro contagios entre su elenco, la producción ha retomado las grabaciones, eso sí, bajo estrictas normas de seguridad, que incluye medidas como usar mascarilla todo el tiempo, excepto cuando están a cuadro. En ese sentido, la actriz mexicana se ha mostrado muy responsable y ha convertido al cubrebocas en su mejor aliado, incluso con sus atuendos más estilosos.

Durante la emisión de este domingo, Ana Brenda dio lecciones de estilo con un outfit con el que se sumó a la tendencia ‘animal print’ que consiguió con un vestido rojo con rayas negras, al estilo zebra. En este proyecto, la actriz cuenta con una aliada que la ha convertido en una de las mejores vestidas del programa, la estilista Irma Martínez quien es quien la asesora a la hora de elegir las prendas con la que saldrá al aire, de hecho, fue ella quien la aconsejó sobre este vestido: “Animal print, mi color favorito”, escribió la stylist en una de sus historias donde aparece al lado de la actriz.

Mostrando especial cuidado en los detalles, Ana Brenda complementó su outfit con un peinado en el que vimos su cabellera luciendo unas ondas muy marcadas y un maquillaje en el que incorporó tonos rosados: “Ana Brenda luciendo espectacular esta noche”, se lee en la cuenta de oficial del programa, donde el look de la actriz provocó la reacción de miles de sus fans. Por su parte, ella también compartió una imagen de la gala de anoche que acompañó de la leyenda: “¿Nos están viendo?”, de inmediato, más de 160 mil de sus seguidores le dieron like a la publicación en la que vimos un comentario de Jacky Bracamontes quien le escribió: “¡Guapa!”.

Esta no es la primera ocasión, desde que comenzó Tu cara me suena, que la actriz llama la atención por sus atuendos, hace un par de semanas, retomó las grabaciones con un conjunto, de dos piezas, negro con aplicaciones de cristal con el que marcó tendencia: “Estoy muy nerviosa, no sé por qué. No sabía si iba a regresar a este escenario y ver a mis compañeros, aunque sea de lejos, pero al mismo tiempo estoy muy feliz de poder compartirles otro show a todos ustedes que nos acompañan. Gracias a todos por su cariño en redes”, le comentó en aquella ocasión la actriz a su compañero Rafa Araneda.

Ana Brenda Contreras y su nueva ilusión

Además de atravesar por un muy buen momento en el terreno profesional, la vida también le sonríe en lo personal con su noviazgo con Zacarías a quien, se sabe, conoce de hace mucho tiempo ya que él es hermano de Daniela Melhem, mejor amiga de la actriz. De hecho, en 2017, la actriz y el empresario se convirtieron en padrinos de bautizo de María Emilia, hija de Daniela, en aquel momento, ninguno de los dos imaginaba que Cupido los flecharía años después. Fue el pasado 9 de noviembre que la actriz compartió con su comunidad de Instagram la identidad el hombre que le ha devuelto la sonrisa: “¡Feliz cumpleaños al rey!, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero, sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada). Te amo mi Rock, happy birthday”, escribió Contreras al lado de la primera foto de ambos en redes.