Aislinn Derbez y la cariñosa felicitación de cumpleaños a Mauricio Ochmann: ‘Te amamos’

Desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación, en marzo pasado, revelaron que lo hacían de la forma más cordial. Aunque pusieron punto final a su historia como pareja, su relación como familia continúa, así lo demostró esta mañana la actriz quien, en complicidad con su pequeña hija Kailani, preparó una divertida felicitación de cumpleaños a Mauricio Ochmann quien, este 16 de noviembre, celebra sus 43 años de edad. Tal como lo reveló el actor, en agosto pasado, tras su divorcio, han decidido mantenerse cercanos por el bien de su hija: “Para nosotros es como lo más importante (la familia), de que nuestra hija esté contenta y feliz con sus dos papás”, comentó durante una entrevista, en YouTube, con el periodista Luis Magaña.

A través de su cuenta de Instagram, Aislinn compartió un video en el que aparece luciendo unos originales lentes, que también le vimos a Kailani, con los que interpretaron una original versión del Happy Birthday, donde ambas aparecen mirando a la cámara y cantándole al actor: “El Happy Birthday más cool de la historia es para papá”, escribió Aislinn sobre el clip que, rápidamente, se popularizó en redes pues, además demostrar que entre los actores sigue habiendo una excelente relación, ver cantar a Kai es todo un espectáculo.

En el clip, se ve cómo la hija de los actores juega con los lentes que usaron como accesorio de este performance, además de señalar en varias ocasiones a la cámara, un gesto que hizo para que su papá estuviera seguro de que esta canción estaba completamente dedicada a él: “@Mauochmann no tendrás un happy birthday más cool que este”, escribió en otra historia Aislinn, donde remató con un cariñoso: “Te amamos”. Hasta el momento, Mauricio no ha respondido públicamente al lindo gesto de su ex en su cumpleaños, aunque se piensa que fue el primero en ver esta cariñosa presentación

Una familia para siempre

A pesar de que su historia como marido y mujer terminó, los actores quieren que su hija Kailani tenga la oportunidad de compartir con ambos por igual, situación que ha conseguido gracias a la cordialidad con la que han enfrentado la separación: “Es chistoso, porque genuinamente nos llevamos muy bien, nos adoramos, nos acompañamos, estamos en contacto todo el tiempo, seguimos apoyándonos como equipo”, explicó Mauricio durante la entrevista con Magaña, donde añadió: “Ni siquiera es como que tengamos que decir ‘vamos a aparentar’, es realmente genuino, nos acompañamos y estamos en este proceso juntos y somos familia y vamos a ser familia siempre”.

Por su parte, Aislinn comparte la visión de Mauricio respecto a la relación que tienen tras su separación y desde que anunciaron su decisión se ha mantenido muy cercana a él. En junio pasado, la actriz tuvo un gesto similar con el papá de su hija a quien le escribió un cariñoso mensaje por el Día del padre, un papel que Ochmann desempeña con maestría con sus hijas, Lorenza y Kailani: “Este hombre es el mejor papá que conozco. Su incondicionalidad, amor, devoción y entrega a su paternidad es algo que nunca había visto antes en un hombre. Me siento muy afortunada de que mi hija tenga la oportunidad de tener un papá así. Me hace sentir muy tranquila y en paz el saber que su papá siempre la cuidará y amará tanto como yo”, escribió en aquella ocasión Aislinn.