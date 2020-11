Grettell Valdez sobre su matrimonio: ‘Sigo casada, todo muy bien’

Después de anunciar que dio positivo a Covid-19, Grettell Valdez se ha mantenido muy conectada con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram donde, hace unas horas, durante una dinámica de preguntas y respuestas, fue cuestionada, además de por su estado de salud, sobre su matrimonio con Leo Clerc quien, en julio pasado, admitió que enfrenta un proceso legal en su natal Suiza. La larga ausencia de su esposo en las redes de la actriz ha provocado una ola de especulaciones que apunta a una posible ruptura entre ellos, rumor que Grettell desmintió asegurando que, por el momento, Leo está fuera del país, pero pronto regresará para reencontrarse, sobre todo ahora que ella se está recuperando del virus.

Con la naturalidad que caracteriza, Grettell tocó el tema de su matrimonio y negó que esté separada emocionalmente, más bien, aseguró que la distancia solo es geográfica: “Ya me están divorciando, sigo casada, todo muy bien. Como bien saben, se los he dicho en varias ocasiones, él trabaja en México y en Suiza, la verdad es que está muy bien”, comentó. La actriz aseguró que, en la próxima visita de Leo a nuestro país, no va a dudar a la hora de posar con él y compartirlo con sus seguidores: “Llega en un par de semanas y prometo que me voy a sacar fotos”.

Fue durante el verano pasado que, Leo Clerc compartió con la prensa mexicana, detalles del problema legal que enfrenta en su país, donde, según reveló en un comunicado, cuenta con total libertad: “Hace casi 10 años, a mis 29 años, cometí un error del cual me arrepiento hasta el día de hoy, un error que admití públicamente y que tuvo una sanción publica, error sobre el cual no pararé hasta resarcir a la sociedad de mi país cualquier daño que le haya causado, directa o indirectamente. Actualmente me encuentro en Suiza atendiendo mi situación jurídica en total libertad de movimiento, trabajo para una importante empresa de relojes a la cual agradezco por haberme dado una segunda oportunidad”, explicó.

Además de la aclaración de Leo, en aquel momento, Grettell también fue cuestionada sobre cómo iba la situación de su marido, detalles que ha ido compartiendo en redes donde, confesó que la ausencia de Leo, en los últimos meses, de debe a que está ocupándose de varias cuestiones familiares: “Estamos muy contentos porque justo hoy salió la sobrina de Leo, después de haber estado cuatro meses en la incubadora, ya está en casa con su mamá. Y bueno la mamá de Leo sigue grave, pero estable”, comentó la actriz, en julio pasado.

Por qué Leo ya no aparece en redes sociales

Después de que se hizo público el proceso legal de Leo en Suiza y de que él decidiera hacerle frente con la verdad, el financiero ha decidido cerrar filas y adoptar un estilo de vida mucho más discreto pues, antes de esto, era muy común verlo posar al lado de su esposa en fotos que la actriz compartía, en redes sociales; sin embargo, según comentó Grettell, a principios de octubre, su marido ha decidido ya no aparecer en Instagram: “No lo ven en mis redes porque no le gusta y eso lo respeto”, respondió, asegurando que Clerc está muy enfocado en la salud de su mamá: “Su madre ha tenido muchos problemas de salud, le cortaron su segundo pie, le cambiaron una arteria de la pierna, ella es diabética, le hacen diálisis dos veces por semana, se rompió la cadera y por último le dio coronavirus”.