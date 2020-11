Talina Fernández habla de su relación con José Emilio, hijo de Mariana Levy: ‘No lo veo casi nunca’

Cuando Talina Fernández se enfrentó a la repentina muerte de su hija, Mariana Levy, hace 15 años, en medio del dolor, tuvo que lidiar con la separación de sus nietos. Mientras ella adoptó a María, la primogénita de Mariana, José María Fernández El Pirru, su viudo, se quedó a cargo de los dos hijos que procreó con ella, Paula y José Emilio, quienes eran apenas unos bebés de 3 y un año de edad, respectivamente. Aunque durante la infancia de los niños Talina propició las reuniones y vacaciones familiares, la relación con sus nietos menores siempre fue distante, según reveló en una entrevista que recientemente le dio al programa Suelta la Sopa, donde contó que actualmente casi no ve a su nieto menor José Emilio, aunque espera ilusionada que el joven se acerque.

Como pocas veces, Talina dio detalles de la situación por la que atraviesa con sus nietos, sobre todo con el que continúa bajo el cuidado de El Pirru, pues, recientemente, su nieta Paula se mudó con ella. Aunque no tiene muy clara la razón del distanciamiento con José Emilio, tiene fe en que en un futuro la busque: “José Emilio, el más chico de los hijos de Mariana a ese no lo veo casi nunca, alguna vez, quizá, José Emilio decida venir para acá”. La presentadora también reconoció que la relación con su exyerno está fracturada: “A Pirru no le caigo bien y creo que les ha hablado un poco mal de mí y ya tendrán uso de razón y sabrán quién es quién. Ya tuve a María, ya tengo a Paula y me falta José Emilio, cuando él quiera, las puertas de mi casa y de mi corazón siempre van a estar abiertas”

Talina confesó por qué su nieta Paula decidió dejar la casa de su papá y mudarse con ella a la Ciudad de México: “Paula tuvo un enfrentamiento con su papá y se vino a vivir conmigo, tiene 18 años, está acabando la prepa, entonces, estoy muy orgullosa de ella y feliz de que esté conmigo”. Sobre si El Pirru cubre los gastos de la joven, Fernández dijo: “Cómo crees, no, no, ya no la mantiene porque ya cumplió 18 años, entonces, la ley, por ahí, dice que tienes que mantener a los hijos hasta que acaben la carrera, no sé, aquí decidió no mantenerla, desentenderse. Es que le da por casarse, lleva 6 bodas, entonces, no le da tiempo para eso de la educación”.

Su reencuentro con su nieta Paula

Sobre cómo fue el reencuentro con Paula narró: “Llegó, tocó y me dijo: ‘¿Puedo vivir contigo?’, le dije, ‘por supuesto mi vida, ahorita te arreglo un cuarto’. Es una niña linda, de 18 años. María ya vivió conmigo, ahora está muy enamorada”, comentó Talina. Hace unas semanas, la conductora ya había hablado de su nieta en entrevista con TvyNovelas: “La adolescencia… es muy difícil, pero más para los adolescentes que no saben qué es lo que quieren y hay que extenderles la mano y decirles: ‘Agárrate de mí cuando tengas necesidad. Aprende del ejemplo, no de la palabra, sino de lo que vivas aquí conmigo’. Y Paula está respondiendo bastante bien’”, declaró.

La dama del buen también reveló que era ella quien costeaba los gastos de Paula y, aunque no comentó nada sobre las diferencias entre Paula y su papá, sí dijo que la joven estaba bajo su cuidado en todos los sentidos: “Paula está viviendo conmigo, ahí va… está estudiando la prepa, se la dejaron de pagar en Cuernavaca y yo le estoy pagando la prepa abierta. Estoy viendo que se prepare porque tiene muchos años por delante y estos son para conquistarlos”, comentó en aquella entrevista.