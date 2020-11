Ludwika Paleta celebra los 21 años del gran amor de su vida, su hijo Nicolás

Noviembre es un mes muy especial en la vida de Ludwika Paleta porque alberga el cumpleaños de su hijo mayor, Nicolás Haza Paleta quien, este día 11, celebra sus 21 años de edad. Como cada año, la actriz le dedicó una cariñosa felicitación a su primogénito quien, recientemente, ha comenzado su carrera como músico, una faceta que ha querido explotar durante la contingencia sanitaria, tiempo en el que incluso debutó en un evento en línea. Orgullosa de cada logro de su hijo, Ludwika se convirtió, en septiembre pasado, en la principal promotora del trabajo de su hijo quien, como músico, se presenta con el nombre de NIICO.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Desde las primeras horas de este miércoles, Ludwika utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una amorosa felicitación de cumpleaños a su hijo mayor: “Hoy cumple años el gran amor de mi vida. Te amo Nicolás”, escribió la actriz al lado de una entrañable imagen al lado del joven quien, físicamente, guarda un gran parecido con su mamá, de hecho, hace unos meses, la actriz lo comprobó con una foto de ella en la App que cambia de género donde, literalmente parecía el joven: “Si yo fuera hombre… sería como @Nicolasvp11”, escribió en aquella ocasión Paleta.

VER GALERÍA

Otra que también recurrió a las redes sociales para felicitar a Nicolás fue su tía Dominika quien utilizó una foto en la que aparece al lado de Nicolás y Ludwika que acompañó del texto: “Feliz cumpleaños a uno de los seres más especiales que habitan este planeta, que tu amor y energía se sigan expendiendo, cómo hasta hoy, has sido desde que naciste uno de mis grandes maestros, mi amor total y me hace muy feliz que estés aquí. Felicidades”. El mensaje de Dominika provocó la reacción de más de 14 mil de sus seguidores, incluida Ludwika quien escribió: “¡Te amamos Nico!”.

Por su parte, el cumpleañero también celebró, de alguna manera, su cumpleaños con sus seguidores en Instagram donde compartió dos imágenes en las que dejó claro su cambio físico a lo largo de estos 21 años, además de revelar que durante toda su vida ha tenido un compañero inseparable, su gato. Nicolás compartió una foto, de su infancia (más o menos como a los dos años), usando una sudadera roja y al lado de un gatito; en la otra, lo vemos, actualmente, con un outfit muy parecido, al lado de la misma mascota que, como él, muestra cómo han pasado los años.

VER GALERÍA

La especial relación de Ludwika con su hija

El año pasado, Ludwika reveló, en entrevista con el programa De Primera Mano, por qué tiene una relación tan especial con su primogénito, quien llegó a su vida a la edad que él tiene ahora: “Sólo le llevo 20 años a Nicolás, eso ha sido más fácil para tener esta cercanía, porque la verdad 20 años pasan tan rápido que, yo siento que hace rato tenía 20 años (…) Yo tuve unos papás muy incondicionales y yo siempre he sido eso para mi hijo, una mamá a la que le puede contar lo que sea y que no se le van a parar los pelos de punta, porque también creo que un error que cometemos las mamás es que, te cuentan algo y ya no te vuelven a contar por cómo reaccionas”, explicó.