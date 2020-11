¿Quién es el atractivo modelo con el que fue captada Eiza González?

Después de disfrutar de un verano muy mediático en Los Cabos, donde fue sorprendida en situación cariñosa con Timothée Chalamet, Eiza González olvida al actor de Call Me by Your Name en los brazos de un atractivo modelo estadounidense que, recientemente, comenzó su carrera en las pasarelas de Nueva York. En los últimos días, la mexicana ha sido captada en dos ocasiones al lado de Dusty Lachowicz y, aunque en estas citas no se les ha visto en situación romántica, sí se han mostrado cómplices y cercanos. Fue el pasado domingo, 8 de noviembre, que la actriz y el modelo fueron fotografiados a la salida del restaurante 40 Love, en Los Ángeles, donde disfrutaron de un almuerzo para dos. Luego de aquel primer encuentro, se dejaron ver nuevamente juntos, esta vez, en una cena en la que se mostraron muy sonrientes en todo momento.

Tal como le ha ocurrido a Eiza en otras ocasiones, los paparazzis dejaron al descubierto sus salidas con este joven, originario de Wisconsin, quien ya acapara los titulares, gracias a su reciente amistad con la mexicana, quien siempre es asediada por los fotógrafos en Los Ángeles. En su primera cita, donde la actriz utilizó un sexy vestido en tono rosa y un blazer largo blanco, con rayas negras, él se mostró muy atento y mientras esperaban una mesa, pasó su brazo sobre los hombros de la actriz. Mostrando su responsabilidad ante la contingencia, ambos utilizaron cubrebocas.

Para su segunda cita, la actriz y el modelo se mostraron mucho más relajados. Para esta velada, Eiza utilizó un atuendo que, por momentos, parecía que había elegido para pasar desapercibida, pues la vimos usando un gorro con el que cubría parte de su rostro. En estas fotos, vemos a Dusty luciendo chamarra de cuero negra, t-shirt a juego, pantalón gris y botas cafés, un atuendo con el que dio lecciones de estilo y convirtió las calles de West Hollywood en una verdadera pasarela. En esta secuencia de instantáneas, vemos a Eiza González muy atenta a lo que él le contaba y reaccionando con una gran sonrisa.

De bombero a modelo

Aunque su carrera como modelo es joven, como él, Dusty tienen una historia de vida que dio un giro gracias a su físico pues, se sabe, que antes de conquistar las pasarelas, se desempeñaba en un oficio alejado de este ambiente: “Bombero convertido en modelo, Dusty Lachowicz pasó rápidamente de posar para un fotógrafo local en Wisonsin a volar a Nueva York para su primer trabajo. Llamó la atención de los mejores fotógrafos en sus primeros días, y regresó en un avión a Nueva York a la semana siguiente”, se lee en la descripción de Dusty, en la página oficial de la agencia Ford Models.

En este sitio web también se revela que, tras probar suerte en el modelaje, ha querido expandir su curriculum y hacer sus pininos en la actuación, situación que podría explicar su estancia en Los Ángeles: “A medida que despegaba su carrera como modelo, sintió que era el momento de agregar a su trayectoria la actuación. Si no está ocupado con el trabajo, lo más probable es que esté leyendo, filmando y editando para su canal de Youtube o haciendo ejercicio”. Tal como lo da a conocer la agencia de modelos, Dusty también es vlogger, una faceta en la que cuenta con 1 mil 890 suscriptores, mientras que en Instagram, cuenta con más de 220 seguidores.