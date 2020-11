La hija de Magda Rodríguez confirma que ella y su tía tienen Covid-19

A menos de dos días del sensible fallecimiento de la productora Magda Rodríguez, su hija, Andrea Escalona concedió una entrevista telefónica a Ventaneando, en la que confirmó que ella y su tía, Andrea Rodríguez, dieron positivo a Covid-19, información que dio a conocer hace unos días Alejandro Gou, productor del Cuarentenorio Cómico, obra en la que participa Escalona. Por primera ocasión, desde la insesperada muerte de su mamá, Andrea dio detalles de su estado de salud y de cómo planean despedir las cenizas de Magda que descansarán en el rancho familiar que tienen en Villa del Carbón, donde también descansan los restos de los papás y abuelitos de la productora de Hoy.

Andrea reveló que la cuarentena la pasará con su tía en la propiedad del Estado de México, donde aprovecharán para darle el último adiós a Magda: “Somos asintomáticas, de hecho, nos la vamos a pasar juntas, encerradísimas, con mi mamá, en nuestra casa de campo, llevaremos súper y lo necesario, algunas medicinas por si pasa algo, pero, en realidad, no tenemos nada”, comentó la conductora de Hoy quien aunque tenía el plan de regresar pronto al trabajo, debido a su contagio deberá tomarse con calma este proceso.

Escalona contó cómo fue que se enteraron de su contagio, al no presentar síntomas: “A la empresa le pareció oportuno y conveniente, por todo lo que habíamos vivido, hacernos una prueba para que yo pudiera regresar el lunes al programa, salí positiva en Covid, entonces, bueno, me voy a tomar un tiempo para que pase esto, gracias a Dios, no tengo ningún síntoma, pero por cuidado y protección me voy a ir a mi casa de campo”, explicó.

Coincidentemente, en la casa que eligieron para pasar la cuarentena, es el lugar donde los restos de Magda descansarán: “Justo quería dejar las cenizas de mi mamá, igual por algo pasan las cosas, yo la verdad sí quería regresar al programa, para ponerme a trabajar lo más pronto que pudiera, Dios quiso otra cosa y también está bien”. Recordemos que, en los últimos días Lambda García dio a conocer que dio positivo a Covid-19 y aunque Galilea tuvo que estar aislada unos días, ella dio negativo y este lunes regresó a la emisión.

Con una celebración, así despedirán a Magda

La conductora también detalles de cómo planean dar el último adiós a su mamá, un acto que planean como una celebración, homenajeando el espíritu festivo de Rodríguez: “Yo ya tengo acá una misa, pensaba llevar una champañita, como le gustaba a Magda, le gustaba mucho las burbujas, abrir una botella y celebrar, celebrar todos los años que nos dio Magda, todo el tiempo, toda la vida, celebrar su vida como se lo han hecho, la verdad es que creo que ni yo me había fijado en la importancia de Magda, sí como mi mamá, pero no como lo hizo en tantas vidas y a tanta gente que tocó, han sido muchas las muestras de cariño y de afecto que he visto estos días. Y a despedirla como a ella le hubiera gustado, en familia, en su casa de campo, igual por algo Dios hace las cosas y quiso que fuera así”, finalizó.