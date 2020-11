Enamorada, Ana Brenda Contreras envía un mensaje a su novio

A casi dos años de que Ana Brenda Contreras nos revelara, en exclusiva para ¡HOLA!, que había terminado su romance con Iván Sánchez, Cupido ha vuelto a tocar a su puerta. A través de Instagram, medio por el cual se ha mantenido en contacto con sus fans durante esta pandemia, presentó al hombre que le ha devuelto la sonrisa y del que se dijo estar muy enamorada. Se trata de Zacarías Melhem, un empresario con el que ya se venía relacionando a la actriz, desde meses atrás; sin embargo, ha sido hasta ahora que Contreras lo hace oficial en las redes. Aunque su galán no pertenece al medio del espectáculo, de acuerdo con la información que circula de él en la red, es un empresario, de 47 años, que radica en Texas, estado donde también reside la familia de ella.

Ana Brenda aprovechó el cumpleaños de su novio para gritarle al mundo que está enamorada. La actriz utilizó una foto de junto a él, captada en lo que parecen unas vacaciones en la playa, que acompañó del mensaje: “¡Feliz cumpleaños al rey!, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero, sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada). Te amo mi Rock, happy Birthday!”, se lee en el feed de la actriz, una publicación que ya provocó la reacción de más de 200 mil de sus seguidores, entre ellos, Chantal Andere y Paola Rojas, quien le escribió: “Me encanta verte feliz”.

Se sabe que Ana Brenda y Zacarías se conocen desde hace muchos años, debido a que él es hermano de Daniela Melhem, mejor amiga de Ana Brenda. De hecho, la actriz y su actual pareja se convirtieron, en 2017, en padrinos de bautizo de María Emilia, hija de Daniela. Aunque en aquel momento, ambos tenían pareja, sostienen una amistad desde hace mucho, debido a la entrañable relación que mantiene la actriz con la hermana de su novio.

Según reportó una fuente a Tvnotas, en diciembre pasado, él es viudo y tiene dos hijos: “Él no pertenece al medio, es empresario y tiene dos hijos, con quienes vive en Mission, Texas”, reveló el informante al medio citado. Todo parece indicar que la relación marcha tan bien que Ana Brenda ha querido formalizarlo en sus redes sociales, donde es muy cautelosa con los detalles de su vida privada que publica, sin embargo, no quiso dejar que pasara desapercibido el cumpleaños de su novio con quien, según escribió, se lleva de maravilla.

Ana Brenda, lista para seguir con su vida

Con este post, la actriz demuestra que está lista para continuar, tal como lo está haciendo su ex Iván Sánchez quien, aunque no ha hecho oficial una relación con nadie, el verano pasado, se dejó ver muy cariñoso en Ibiza junto a Camila Sodi, imágenes que publicó en exclusiva ¡HOLA! Respecto a ese tema, a principios de octubre pasado, Ana Brenda fue cuestionada durante una entrevista con Univisión en la que dijo: “No, o sea no me afecta, pero me pone nerviosa que me pregunten en un programa, porque a cualquier persona que le pregunten cosas de un ex, que obviamente ya pasó, es como incómodo”, la actriz continuó diciendo: “Yo creo que todo mundo tiene derecho a ser feliz, y para adelante, la vida es corta y que cada quién haga lo que quiera, y que sean felices, ¿no? Qué bueno, cada quién”, finalizó.