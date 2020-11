Arath de la Torre: 'Yo con mi hermano tengo una relación intermitente'

Como pocas veces, Arath de la Torre reveló detalles de su vida privada y de su carrera en una sincera entrevista con Yordi Rosado, con quien platicó en su canal de Youtube, donde, entre otras cosas, habló de su relación con su hermano menor, Ulises de la Torre quien también es actor y hasta han compartido créditos en programas como La Parodia. Aunque siempre se han mostraron cercanos, el conductor, confesó que, desde hace varios años están distanciados y aunque no reveló los motivos, sí admitió que sus personalidades son muy diferentes: “Yo con mi hermano tengo una relación intermitente, no ha sido fácil”, dijo el actor quien anoche reveló su identidad en el programa ¿Quién es la máscara? donde se presentaba con el personaje de Xolo.

Arath, quien contó su historia de vida y dijo que no viene de una familia de artistas, sí se convirtió en inspiración para su hermano menor, Ulises, quien siguió sus pasos en la actuación, una década después de que él lo hizo: “Cuando yo estaba en Soñadoras, él estaba entrando a la carrera de mercadotecnia, en el Tec de Monterrey, estamos hablando de un abismo de 10 años, aproximadamente, cuando él sale de la carrera decide ser actor y yo creo que él creyó que le iba a llover el dinero y la verdad es que esto ha sido muy difícil, entonces ha sido difícil la relación con mi hermano, ha sido muy intermitente, a veces estamos bien, a veces estamos mal, pero en el fondo nos amamos porque somos hermanos, pero no nos llevamos, somos como el agua y el aceite, yo lo respeto mucho, lo amo, es mi hermano y me duele mucho no tener una relación con él, pero tengo mucho tiempo de no saber de él”, dijo.

Aunque no dijo cuáles fueron las razones de su distanciamiento, recordó que, en algún momento, la profesión los enfrentó: “Creo que lo mejor que le ha pasado a él es separarse de mí, porque cuando trabajábamos en La Parodia me decía: ‘Oye, ¿por qué a ti te dieron ese personaje y a mí no?', yo le decía, 'es que soy el protagonista, hermano, gánate ese puesto'. Entonces, él de su lado, yo de mi lado, ha hecho una carrera extraordinaria, es un excelente comunicador, es muy buen actor y es un tipazo, pero la verdad, para qué entro en controversia, la ropa sucia se lava en casa, los motivos son muy personales, pero, básicamente es porque somos muy diferentes, la gente cree que somos iguales, yo tengo una personalidad muy diferente a la de mi hermano, pese a que nos parecemos, pues somos hermanos de sangre”, explicó.

La relación de los hermanos se fracturó al grado de que, según contó Arath, no se ven ni en reuniones familiares o festividades como la Navidad: “Cuando estamos bien, porque últimamente no nos hemos visto ni en las navidades. Es triste porque tú sueñas con una familia y cuando llegan los hijos, tú sueñas con que convivan todos los hijos y los nietos y los sobrinos, de pronto pasan cosa que no son así, pero hay que aceptar las cosas como son, porque si no lo haces y sigues idealizando, vas a vivir frustrado toda la vida”. El conductor también reconoció que, en la infancia, debido a que él era el mayor, siempre mostró un espíritu muy protector con Ulises, quien tenía sólo tres años cuando sus papás se separaron.

La posible reconciliación entre hermanos

Aunque no le gustaría que la situación fuera así, el actor acepta y entiende que todas las relaciones personales pasan por dificultades y no planea provocar una reconciliación, pero no está cerrado a un acercamiento: “Es que, si yo me muero y así tiene que estar las cosas es porque así quiso el de allá arriba, yo no voy a forzar las cosas como si fuera el último día de mi vida, yo creo que así es la vida y sí algún día se da y se han dado acercamientos importantes, qué padre, pero cada vez es más difícil”, reconoció el conductor.