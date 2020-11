Alessandra Rosaldo se sincera sobre su faceta como vlogger: ‘Me he sorprendido de lo que he dicho’ A un año del lanzamiento de su canal de YouTube, reconoce que este espacio ha sido una terapia para ella

Hace poco más de un año, impulsada por su esposo, Eugenio Derbez y ante la insistencia de Aislinn Derbez, Alessandra Rosaldo lanzó su canal de YouTube, un espacio que se ha convertido en una catarsis para ella y para sus colaboradoras, su hermana, Mariana Sánchez; la especialista, Tania Caballero y una de sus mejores amigas, Gloria Carmona, con quienes ha conformado una tribu que ha llevado a muy buen puerto este proyecto que, aunque joven, ya ha comenzado a dar sus primeros éxitos. Sincera, la actriz y cantante concedió una entrevista para el programa Despierta América, donde reveló de dónde surgió la idea y reconoció que, en ocasiones, olvida que hay una cámara prendida y se ha mostrado completamente vulnerable ante sus suscriptores quienes ya la han colocado como una de las favoritas en este medio.

Agradecida con la aceptación que ha tenido este espacio, en el que cuenta con una comunidad de más de 321 mil suscriptores, Alessandra admitió que fue su esposo, quien la animó a compartir con otras mujeres su testimonio en la maternidad. Aunque esa era la idea principal, ahora, la vocalista de Sentidos Opuestos ha ampliado el panorama de su canal hablando de temas de interés general: “A partir de que nació Aitana, Eugenio fue el que empezó a decirme: ‘Oye, estaría padre que compartieras algunas de tus experiencias como mamá, todo lo que has aprendido y me encantó la idea. En algún momento, Aislinn también me empezó a insistir, la verdad, es que en ese momento yo estaba, como muy dedicada a Aitana, a la maternidad”, recordó.

Aunque le pareció una buena propuesta, en aquel momento (cuando Aitana era más pequeña) no tenía tiempo para echarlo andar: “Yo elegí vivir mi maternidad al 100%, sin ayuda, entonces obviamente pensar en abrir un canal de YouTube era, en ese momento, abrumador”. Alessandra optó por esperar a que se llegara el momento correcto y ese ocurrió en el otoño de 2019, fecha en que su vida cambió con este espacio del que ha aprendido mucho: “Ha sido para mí, una terapia, un trabajo interno ha habido temas que, incluso yo me he sorprendido de lo que he dicho o de lo que he abierto, del lugar al que he llegado como, de repente, algo que no me imaginé me tocó y me hizo llorar”, dijo.

La transparencia que Alessandra ha manejado con sus suscriptores ha sido la clave de su éxito, por lo que está muy agradecida de la retroalimentación que ha recibido y así lo explicó: “El objetivo mío, desde un principio, ha sido impactar, ayudar, formar, a quienes, como yo, estén necesitando hablar de un tema en específico a quienes estén buscando herramientas y creo que, afortunadamente, lo hemos logrado”, comentó emocionada por hacer un recuento de los momentos memorables que han quedado inmortalizados en este espacio, donde han participado, Eugenio, Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez, pero, sin duda, los capítulos más populares son en los que participa su pequeña hija Aitana.

Aitana, su cómplice en esta aventura

De todas sus colaboradoras, hay una que conquista con su ternura, hablamos de su pequeña hija Aitana, quien ha participado en varios videos de este canal, como el más reciente en el que ambas se vistieron y maquillaron como catrinas para honrar la festividad de El Día de Muertos. Pero esta no es la única vez que Aitana ha robado cámara, pues el episodio donde la pequeña y su mamá realizaron varios peinados para sus muñecas, fue sin duda, comandado por Aitana quien como una verdadera influencer marcó la pauta de aquel video en el que mostró que heredó la vena artística.