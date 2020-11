Andrea Legarreta, ¿dispuesta a retomar su trabajo en las telenovelas?

El amor que tiene Andrea Legarreta por su profesión es inmenso, y gracias a ello ha consolidado una trayectoria frente a las cámaras de varios años, evolucionando de manera significativa en diversas facetas. Precisamente, esa pasión tan especial la ha transmitido a sus hijas, quienes se han abierto camino con éxito en el mundo del espectáculo. A propósito del reciente debut en las telenovelas de Nina, la conductora del programa Hoy ha expresado de qué manera apoya a la adolescente, aprovechando el espacio para revelar si entre sus planes está la posibilidad de retomar su trabajo en los melodramas, un instante de su pasado que sin duda sus fans recuerdan con mucho cariño.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tan amable como suele ser al reunirse con los medios de comunicación, Legarreta fue cuestionada sobre el hecho de que se pudieran hacer comparaciones entre su trabajo como actriz y el de su hija, algo a lo que respondió con toda tranquilidad. “La verdad es que yo no le hablo de eso, de las comparaciones y eso, el público de ahora casi ni se ha de acordar de todas las telenovelas que hice y de mi trabajo. En realidad creo que cada quien con su personalidad y sus formas de hacerlo pues somos diferentes… Lo único que les aconsejamos es que se preparen, sí elegimos muy bien junto con ellas qué proyectos, las han invitado mucho desde chiquititas y en muchos hemos dicho que no…”, comentó durante una plática para algunos programas televisivos, como Suelta La Sopa.

Fue a raíz de esa conversación que Andrea despejó otra de las dudas que últimamente ha rondado entre sus fanáticos, si es que existe la posibilidad de poder verla de nuevo actuando en alguna telenovela. “No, yo creo que por lo pronto no. Creo que este trabajo para mí me hace sentir muy afortunada porque es la oportunidad de estar también con ellas, son niñas que han sido acompañadas, cuidadas y esa es la parte más importante para mí. Entonces con este trabajo… tengo tiempo para hacer otras cosas…”, dijo con toda seguridad, dando muestra de la claridad que tiene en este instante del camino profesional que desea seguir.

VER GALERÍA

Sin embargo, Legarreta no descarta que en algún momento pueda dar una sorpresa, aunque su familia siempre será su mayor prioridad. “De pronto podría ser, no le digo que no a nada, así como hice hace poco una película, me han invitado a hacer algo de teatro, pero la verdad es que sí soy muy egoísta en ese sentido. Siento que es importante por eso estar con ellas, por eso cuando me dicen ‘tú producir’, la verdad es que los hijos siempre nos necesitan…”, comentó sonriente la presentadora de televisión, que gracias a su participación en Hoy se ha ganado el cariño del público.

Siempre apoyando a sus hijas

Luego de que Mía y Nina han demostrado lo mucho que les apasiona actuar, así como también cantar, Andrea y Erik Rubín nunca dejan de darles sus mejores consejos, orientándolas para que puedan dar pasos firmes en la conquista de cada uno de sus sueños. Y claro, hoy más que nunca lo han hecho con Nina, quien está feliz de su debut en las telenovelas, esta vez de la mano de la productora Carmen Armendáriz en Te Acuerdas de Mí. “Está muy feliz, está realizada, comprometida, estudia mucho, es lo que nosotros les decimos. Es muy importante mostrar el respeto a los compañeros. Es una gran máquina y cada una de las piezas funciona perfecto y si una no funciona y no jala pues también afectas a todo un proyecto, entonces eso les enseñamos siempre, a ser respetuosas con todos en todas las áreas…”, comentó.

VER GALERÍA