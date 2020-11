Aunque sus papás han tenido Covid, en distintos momentos, Santino Borghetti revela que dio negativo

Luego de que el pasado 2 de noviembre, Grettell Valdez diera a conocer en su cuenta de Instagram que había dado positivo a Covid-19, sus seguidores se han mantenido muy al pendiente de su estado de salud. A pesar de los síntomas que ha presentado, la actriz, ha querido compartir su proceso con sus fans a través de esta red social donde, ha estado respondiendo algunas preguntas sobre cómo están afrontando esta enfermedad. Grettell fue cuestionada sobre si su hijo Santino, de 12 años de edad, también se había contagiado, situación de la que ayer el niño habló en sus redes sociales donde reveló que su resultado fue negativo. Recordemos que, en marzo pasado, el papá de Santino, el actor Patricio Borghetti y su prometida, Odalys Ramírez, se convirtieron en las primeras figuras públicas, en nuestro país, en contagiarse de Covid-19, en aquella ocasión, Santino tuvo que hacer la cuarentena en su casa, donde se mantuvo aislado con sus hermanitos, por fortuna, su resultado aquella vez también fue negativo.

Según ha narrado Grettell, ella se encuentra apartada, en su recámara, mientras que Santino está haciendo su vida normal en el resto de la casa; sin embargo, como ocurre con cualquier persona que tuvo contacto con alguien positivo, decidieron que el niño debía someterse al test. Tras recibir sus resultados, Santino grabó un video en el que reveló que no se contagió: “Chicos, tengo noticias, ¡no tengo coronavirus! Estoy muy feliz, la verdad tenía mucho miedo, ayer me hicieron la prueba, gracias a Dios salí negativo”, comentó en un clip que Grettell compartió en una de sus historias que, utilizó, para compartir que su hijo se encuentra sano.

En su mensaje, Santino invitó a sus seguidores y a los de su mamá a seguir al pendiente de la actriz, quien sí ha tenido varios síntomas: “Hay que mandarle mucho apoyo a mi mamá, muchos besos, muchos apapachos, porque ella sí se siente muy mal, ¡Besos!”, comenta el niño. Grettell ha revelado que, además de los medicamentos con los que está combatiendo al virus, está tomando algunas vitaminas para subir su sistema inmunológico. Según narró la actriz, el primer síntoma que presentó fue un fuerte dolor de cabeza, el miércoles de la semana pasada, tras no mejorar y, como parte del protocolo del proyecto que está grabando para Telemundo, Buscando a Frida, la actriz se sometió a la prueba que resultó positiva.

Hace unos días, Grettell Valdez compartió que, aunque no tiene la certeza, al único lugar que salía era a su trabajo, por lo que consideró que fue durante un llamado de este proyecto que pudo haberse contagiado. A diferencia de otros compañeros actores que han sido asintomáticos, la actriz sí se ha sentido mal, aunque, según dijo, no ha presentado fiebre, uno de los síntomas más recurrentes del Covid-19, pero sí perdió el olfato y el gusto. El fin de semana pasado, compartió que Pato Borghetti y Odalys Ramírez le habían enviado comida, un gesto que agradeció en sus redes sociales.

El anuncio que no quería dar

Aunque todos estos meses se había mostrado muy cautelosa con sus salidas y, ahora que regresó al trabajo había implementado todas las medidas necesarias para evitar un contagio, Grettell se sumó a las cifras de personas que padecen Covid-19 en nuestro país, por lo que hizo el anuncio a través de sus redes sociales: “Quiero pedirles que no bajen la guardia, que se sigan cuidando, lamentablemente me contagié de Covid, estoy siguiendo todo el protocolo para salir rápido de esta situación, así que cuídense”, comentó la actriz en sus historias de Instagram, donde reconoció que los malestares no sólo han sido físicos, sino también emocionales pues reconoció que ha estado muy sensible anhelando recobrar la salud por completo.