Johnny Depp renuncia a su papel en 'Fantastic Beasts' y confirma que apelará la sentencia del juicio que perdió

Ha sido un periodo muy complicado para Johnny Depp quien recientemente perdió la demanda que interpuso contra el diario británico The Sun, esto luego de que el medio se refiriera a él en 2018 como a un “golpeador de esposas”, abordando el tema de sus conflictos con Amber Heard. Recordemos que este episodio cobró toda relevancia cuando la actriz fue citada a los tribunales con la finalidad de que apoyara las afirmaciones hechas por el tabloide, un instante en el que ella dirigió unas palabras al final del juicio, sin que pudiera evitar derramar algunas lágrimas. A un tiempo de esos acontecimientos, el actor ha lanzado un comunicado este 6 de noviembre agradeciendo todo el apoyo recibido por parte de sus fanáticos, así como para hacer un importante anuncio, pues asegura que finalmente tendrá que dejar su conocido personaje de Gellert Grindelwald en la franquicia de Fantastic Beasts. Al mismo tiempo, señala que seguirá luchando para defender su verdad, ante las circunstancias que últimamente han acontecido a su alrededor.

El intérprete se sinceró con todos sus seguidores a través de las redes sociales, con quienes se mostró agradecido por las atenciones que han tenido con él hasta el momento, en medio de este caso que ha acaparado titulares alrededor del mundo. “A la luz de los acontecimientos recientes, me gustaría hacer la siguiente declaración breve. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad. Muchos mensajes de amor y preocupación me han hecho sentir conmovido, particularmente durante los últimos días…”, dijo en las primeras líneas de esta publicación que ha recibido más de un millón de “me gusta” y un sinfín de mensajes con buenos deseos, a la par de que se ha viralizado en redes el hashtag #JusticeforJohnnyDepp.

Por otro lado, Depp reveló detalles del nuevo episodio que marcará de manera definitiva su carrera, al abandonar uno de los personajes en los que estuvo involucrado recientemente, esto a petición de la casa productora. “En segundo lugar, deseo hacerles saber que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en Fantastic Beasts y que he respetado y aceptado esa solicitud…”, comentó el actor, quien no dio más detalles al respecto de esta decisión que causó revuelo. Cabe destacar que él participaría en la tercera entrega de la serie, que aún no tiene título y cuyo estreno estaba previsto para 2021. Sin embargo, debido a este movimiento, el estudio tendrá que posponer su lanzamiento hasta 2022, de acuerdo con reportes dados a conocer por Variety.

Apelará la sentencia del juicio

Antes de cerrar su comunicado, Depp reiteró la postura que asumirá de ahora en adelante, más allá de su desventaja en esta batalla legal, la cual lo ha motivado a tomar otras determinaciones, siempre con el objetivo de defender su integridad. “Finalmente, deseo decir esto: El juicio surrealista de la corte en el Reino Unido no cambiará mi lucha por decir la verdad y confirmo que planeo apelar…”, aseguró, para luego dar muestra de los ánimos con los que asume esta resolución. “Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no estarán definidas por este momento. Gracias por leer. Johnny Depp”, finalizó.

Recordemos que el sonado litigio inició dos años atrás con una denuncia por difamación a la editorial propietaria de The Sun, News Group Newspapers (NGN) y a su director ejecutivo, Dan Wootton, luego de que se publicara en el medio un artículo titulado: ¿Cómo puede J.K. Rowling estar feliz escogiendo a un maltratador de mujeres como Johnny Depp para su nueva película ‘Fantastic Beasts'? En el juicio, Amber expuso a detalle las escenas de violencia doméstica que vivió, y las cuales ha sostenido todo este tiempo. A la par, decidió escribir un artículo para The Washington Post, también en el 2018, y en el que se definió como una superviviente, motivo por el cual Depp la demandó por difamación, por lo que se espera que la siguiente batalla legal comienza en enero en los Estados Unidos.

