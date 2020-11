Andrea Legarreta recuerda el especial regalo que Magda Rodríguez le hizo en ‘Hoy’

Esta semana ha sido una de las complicadas para todo el equipo del programa Hoy que han tenido que lidiar con el duelo de la inesperada muerte de su productora, Magda Rodríguez, mientras el show debe continuar. Sin duda, quienes han enfrentado la parte más complicada al aparecer a cuadro son los conductores que, de forma inevitable, recuerdan a diario a quien era la cabeza de esta emisión. Además del entrañable programa especial que le dedicaron el lunes pasado, varios presentadores han recurrido a sus redes sociales para compartir memorias con Magda quien poseía una personalidad tan arrolladora que dejó huella en cada uno de sus colaboradores. Tal es el caso de Andrea Lagarreta quien se ha mostrado muy conmovida por la situación, por lo que aprovechó este jueves de #tbt para compartir una imagen del día en que Rodríguez utilizó la magia de la televisión para sorprenderla en su cumpleaños.

A través de Instagram, esta tarde, Andrea publicó una foto, captada en el foro de Hoy, en 2018, durante su cumpleaños, una fecha que Magda hizo inolvidable. Según compartió, la productora echó mano de su creatividad y convocó al elenco original de Vivan los niños, telenovela que Legarreta protagonizó en 2002 para, convertidos en jóvenes, recordar viejos tiempos: “Un dulce #tbt. Uno de los regalos más dulces que me hizo mi jefa Magda Rodríguez, en un cumpleaños, fue reunirme con mis pequeños corazones, ya no tan pequeños”, escribió la conductora al lado de esta entrañable instantánea.

Aquel reencuentro, Magda lo planeó durante la sección #Tbt con Mimi, donde la exintegrante de Flans hizo un recorrido por la carrera de Andrea Legarreta, desde sus inicios como conductora, su participación en Alcanzar una estrella, Baila conmigo, su comienzo en Hoy y su papel de la maestra Lupita; fue en ese momento, cuando recibió la visita de parte del elenco infantil que la acompañaba en esa telenovela. Sorprendida por ver a sus niños convertidos en todos unos adultos, Andrea no pudo evitar las lágrimas, pero, como solía ser Magda, ahí no terminó el regalo y, en medio de la emoción de reencontrarse con sus excompañeros, un mensaje del papá de la conductora, don Juan Legarreta, terminó por quebrarla.

Entre lágrimas, la conductora tomó aire y explicó por qué la presencia de estos jóvenes tenía tanto significado en su vida: “Estoy muy conmovida, estoy muy agradecida, ustedes no saben lo que estos niños, porque para mí siempre van a ser niños, significaron. Recuerdo que cuando perdí a mi bebé y llegué al foro a grabar, todos me abrazaron y se convirtieron en mis niños para siempre. Lo que me están dando ustedes con esto y con mi papá, es que no me queda más que agradecerle a la vida por todo lo que me ha dado. Gracias Magda, ¡qué regalo!”, comentó Legarreta en aquel programa que hoy se torna invaluable.

