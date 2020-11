José Ron, ¿dándose una nueva oportunidad en el amor?

La vida sentimental de José Ron sigue despertando mucho interés entre sus fanáticos, sobre todo a lo largo de estos días, luego de que surgieran rumores en torno a una posible reconciliación con su exnovia, Jessica Díaz, con quien concluyó su romance hace apenas algunos meses. Cabe destacar que estas versiones han cobrado fuerza tras darse a conocer una reciente fotografía en la que ambos se dejan ver muy cariñosos, lo que de inmediato encendió las alarmas y dio pie a un sinfín de cuestionamientos. Y aunque el galán de telenovelas no ha dado ninguna declaración al respecto, ha sido la guapa cantante la que ha aclarado la situación de una vez por todas, poniendo fin a la incertidumbre que se ha generado a raíz de la constante cercanía que aún mantienen, y a la que en varias ocasiones se han referido como a una simple relación de amistad.

Fue a través del programa televisivo Hoy en donde se reveló una imagen en la que aparecen los dos dándose un beso, y que fue capturada recientemente, pues en ella aparece Ron con el look de cabello rubio que ha usado durante estos meses. Al ser cuestionada, Jessica no dudó en responder, aunque le fue imposible ocultar su sorpresa cuando el reportero del matutino le mostró la comentada foto. “¡¿Qué?! ¿Quién te enseñó eso?”, respondió la intérprete, que si bien no afirmó nada se mostró muy intrigada por lo que sus ojos veían. “Qué vergüenza, no tiene (nada) de malo, pero no sé de dónde sacaste esa foto…”, aseguró entre risas, y tan amable como suele ser con la prensa.

Ante la insistencia de su entrevistador, Jessica confirmó que recientemente se había reunido con el galán y, de paso, dio detalles sobre la fecha en la que fue capturada la postal. “Sí pasamos el fin de semana en su casa, sí es actual (la foto) pero no es lo que están pensando…”, aseguró la también actriz, quien al escuchar las palabras del reportero haciendo énfasis en el beso que se observa en la imagen, reaccionó de manera simpática. “Sí, ¿y?”. Entre carcajadas, ella aprovechó para responder a todos aquellos que deseaban saber si por fin habían reanudado el noviazgo, siendo muy directa al abordar el tema. “No, no. No hemos regresado…”, dijo sonriente, poniendo así en alto la amistad que prevalece entre ella y el protagonista de telenovelas.

El cariño de Ron por Jessica

Semanas atrás, José Ron conversó con sus fans a través de las redes sociales, en donde de inmediato surgió la duda de su relación con Jessica Díaz, preguntándole sobre si su noviazgo con la estrella seguía en pie. “No, no, no, pero no entiendo también por qué hay tantas preguntas sobre esto y es muy raro. Somos amigos, no somos novios…”, aseguró en aquel momento, mencionando lo importante que ha sido para él brindarle todo el apoyo a su amiga, con quien comparte el gusto por la música. “Me gusta apoyarla en sus cosas, en su sueño por la música, porque compartimos este amor por la música y ya, la quiero mucho y siempre le voy a desear cosas muy lindas”, aseguró con firmeza la estrella de Te doy la vida.

Recordemos que a finales de junio, la expareja confirmó el final de su noviazgo, esto a través de una charla en vivo con sus fans a través de Instagram. En ese espacio, Ron tomó la palabra para definir su situación con Jessica. “Nos llevamos muy bien, hay una amistad de mucho tiempo atrás y también quisimos y decidimos que lo más importante era mantener la amistad. Intentamos, arriesgamos, pero si como pareja no funcionamos la conejita y yo, hay una amistad que es muy valiosa que los dos queremos conservar…”, señaló.

