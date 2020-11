Carlos Ponce y el emotivo mensaje a su hija Sienna, quien ha compartido su batalla contra la depresión

Para Carlos Ponce, el papel más importante de su vida es el que desempeña con sus cuatro hijos, razón por la cual ha querido abanderar una de las causas con la que, en estos momentos, está luchando una de sus hijas; se trata de Sienna, quien rompió el silencio y otorgó su testimonio a People en Español donde admitió que enfrenta una batalla contra la depresión. Con 18 años de edad, la joven dio lecciones de valentía y, en compañía de su gemela, Savanna, y su mamá, Verónica Rubio, se sinceró y habló de este capítulo de su vida en el que ha comenzado a buscar la luz. Conmovido por la gallardía de su hija, el actor y cantante le dedicó un conmovedor mensaje y retomó un fragmento de su entrevista, en la que explica por qué decidió compartir esta situación personal con el mundo.

En la portada de la publicación que eligió para sincerarse, Sienna aparece con el cabello rapado y con su historia, con la que ha conmovido a todos los lectores, sobre todo, a su papá, quien la apoya incondicionalmente en este proceso donde también cuenta con el amor de su mamá y de sus hermanos: “Estoy muy orgulloso de ti. Estoy seguro que Dios está sonriéndote con orgullo por tu coraje, testimonio y declaración de fe. Tú eres la voz y la guía para aquellos que sufren en silencio, te amo, mi Sienna”, le escribió Carlos Ponce en su cuenta de Instagram donde retomó imágenes de la revista en la que quedó inmortalizado este difícil momento que está viviendo y en el que ha sido cobijada por los suyos.

De acuerdo con lo que publicó Carlos, Sienna se animó a compartir esta batalla, para ayudar a que más personas pidan ayuda: “En las palabras de Sienna. ‘Mi testimonio va dirigido a quienes sufren en silencio. Si sientes que algo en tu interior no anda bien no lo ignores. La carga se hace más liviana cuando otras personas llevan el peso contigo’”, publicó el actor quien con esta post provocó la reacción de más de 14 mil seguidores, entre ellos, varios compañero del medio como María Celeste Arrarás, Luis Fonsi y Sebastián Rulli, quien le escribió: “Muchas felicidades para toda la familia. Son un hermoso ejemplo de unión y amor. Que esta etapa y experiencia pase pronto y queda como un ejemplo para otros que necesitan salir de la depresión y no saben cómo”.

La batalla de Sienna

A través de sus redes sociales, Sienna ya había estado hablando sobre la salud mental, de hecho, el pasado 13 de octubre, Día Internacional de la Depresión, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que admitió que estaba lidiando con esta enfermedad: “Ha habido días, que me han llevado a semanas en las que estoy sonriendo, pero no se siente por dentro. Y algunos días se siente como si una sonrisa ni siquiera surgiera. No es fácil, pero tampoco imposible”, escribió al lado de un compuesto de fotos en el que compartió dos imágenes, una en la que se le ve riéndo y otra en la que aparece llorando.

En este difícil camino, Sienna ha contado con el apoyo incondicional de su gemela, Savanna, quien además de apoyarla emocionalmente ha sido quien ha registrado las imágenes con la que Sienna está contando su historia. Echando mano de su talento como fotógrafa, le tomó una sesión luego de que su hermana decidió raparse y le escribió: “Negrita. Hermosa. Fuerte. Realmente eres única @poncesienna, hermosa con o sin cabello. Oro no solo por fuera sino por dentro. No soy una escritora como tú, pero me inspiras con tus hermosas palabras, citas, dichos y tus sentimientos más profundos. Dios realmente me bendijo contigo”, escribió Savanna como descripción de estas imágenes de su gemela.