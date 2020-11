Aislinn Derbez y lo que no estaría dispuesta a negociar en una próxima relación de pareja

Con toda franqueza, Aislinn Derbez se ha referido a la notable evolución que ha tenido a lo largo de estos meses, enfocada en su propia superación y en la realización de cada uno de sus sueños. De esta manera, la actriz ha hecho frente a las complejas circunstancias por las que ha atravesado, como su separación sentimental de Mauricio Ochmann, padre de su hija Kailani, y con quien mantiene una linda amistad. Dadas las importantes lecciones que le dejó esta etapa, la intérprete tiene muy claro lo que desea si en un futuro toma la decisión de rehacer su vida amorosa con alguna otra persona, estableciendo ante todo acuerdos para que ambos puedan disfrutar de esa individualidad y autonomía que, afirma, es esencial en toda relación.

Tan transparente como suele ser, Aislinn platicó en el podcast de Erika de la Vega, quien al escuchar con mucha atención las palabras de la intérprete, no dudó en hacerle una importante pregunta: “¿Qué serian esas cosas innegociables en una próxima relación?”. Sin más rodeos, la protagonista de La Casa de las Flores respondió, enteramente segura de la manera de pensar que ha decidido adoptar. “La libertad creo que es algo importantísimo que nadie nos enseñó cómo se maneja en una relación. Creo que es gran parte donde yo me perdí, los dos en pareja yo creo que es donde nos perdimos. La parte de la libertad, como que estamos tan acostumbrados al modelo Hollywood, Disney donde todo se hace juntos, y todo es romántico, y vas al cine juntos, y vas a hacer ejercicio juntos, y vas a comer juntos…”, comentó.

Durante la charla, Aislinn ahondó en su propia experiencia para hacer énfasis en la relevancia que tiene el hecho de preservar la individualidad, pues de no hacerlo ocurren circunstancias que comienzan a complicarse. “Esa parte termina desgastando durísimo todo, termina abandonándote, terminas desdibujándote… y como es tan bonito en un principio no te das cuenta del daño que puede hacer, entonces la parte de la libertad, la parte de la autonomía, la independencia, seguir manteniendo tus relaciones de amistades, de familia, tu relación contigo mismo… tener tus propias visiones de tus pasiones, lo que sea pero que sea tuyo… Todas estas cosas que muchas veces perdemos por la pareja, pierdes relaciones familiares, pierdes relaciones de amistad, pierdes tu trabajo porque llega la pareja… parecen mínimas y parecen insignificantes que van marcando el principio del fin…”, dijo.

Antes de concluir ese punto, Aislinn reiteró lo que no volvería a hacer si en un futuro se da la posibilidad de compartir su vida con alguna otra persona, destacando que, ante todo, existe la posibilidad de establecer acuerdos. “Nunca vuelvo a sacrificar mi individualidad por una pareja, y mi libertad y mis relaciones y mis formas de hacer las cosas, mis pasiones, mi trabajo, mis cosas. Creo que se puede lograr algo muy bonito si ambos tienen esa individualidad muy fuerte y esa autonomía… y respetar al cien por ciento si a tu pareja no le parece y no le gusta… no estar jalando a la pareja a que haga lo mismo que tu…Definitivamente eso, recuperar todo lo que abandoné, lo que perdí, todas las relaciones que dejé a un lado por desvivirme por esta familia, recuperar todo eso que era tan valioso y únicamente mío. Porque muchas veces forzamos a que la pareja a fuerza se lleve con el amigo o con la familia y no…”.

Feliz de su nueva dinámica familiar

En este instante, Aislinn se siente muy orgullosa de la buena amistad que ha consolidado con el padre de su hija, Mauricio, lo que le ha permitido reconfigurar su manera de pensar, dejando atrás esa visión de la vida que en el pasado le fue inculcada por su familia. “Cuando era chiquita vi tanta disfunción familiar que yo decía: ‘Mi hija va a tener a sus dos papás juntos y perfectos y todo’… Fue para mí soltar, abrir los brazos al cambio y más bien el trabajo fue, cómo logras una relación familiar distinta a la que te imaginabas en tu cabeza pero que funcione… de una manera mucho más armónica que la que tú viviste en tu infancia… Me siento feliz de estar precisamente logrando esta dinámica de relación familiar distinta a la que vivía en mi cabeza, pero de una manera tan poco común y bonita… esa parte me hubiera encantado que así fuera en mi familia…”, agregó.

