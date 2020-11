Sin más rodeos, Camila Sodi revela el por qué prefiere no mostrar a sus hijos, Fiona y Jerónimo La actriz abordó diversos aspectos de su vida personal durante una dinámica con sus fans

Si algo caracteriza a Camila Sodi es la postura que ha asumido como figura pública, manteniendo su vida privada muy al margen de los reflectores. Por tal motivo, no es nada común que la estrella hable frente a las cámaras sobre su familia, específicamente de sus hijos, Fiona y Jerónimo, a quienes procreó junto al actor Diego Luna. Sin embargo, en ocasiones ha compartido algunas noticias sobre ellos, como cuando en su pasada celebración por su cumpleaños 34 los niños le dieron una linda serenata. Tampoco podemos olvidar aquel día en que mostró las fotografías de sus embarazos, un instante irrepetible que causó sensación entre todos sus fans. Pero más allá de estas sorpresas, sus seguidores han querido conocer las razones por las cuales prefiere no mostrar a sus pequeños, una incógnita que finalmente respondió, tan directa y transparente como suele ser.

Esta vez, Camila se encontraba en la ciudad de Puebla grabando un comercial, y fue durante un breve descanso que se tomó el tiempo para realizar una dinámica con sus seguidores, a quienes les dio la libertad de preguntarle lo que quisieran. “¿Por qué no muestras a tus hijos?”, fue la interrogante que tuvo uno de los usuarios, dirigiéndose a él con toda sinceridad. “Porque ellos no han decidido ser figuras públicas, porque los quiero proteger, porque vivo en un país en donde pasan cosas feas, entonces los quiero cuidar mucho, mucho, mucho…”, aseguró la intérprete, que en más de una ocasión ha dejado claro lo importante que es para ella seguir al pie de la letra esta determinación, respetando así las decisiones de sus pequeños.

Gracias a su convivencia virtual con los fanáticos, la protagonista de Rubí también pudo destapar otros aspectos de su vida personal, como la manera en que ha logrado superar los momentos más difíciles de su vida. “Todos hemos tenido momentos súper heavys en la vida, me ahorro contarte cual, pero sí te voy a decir que la espiritualidad me ha salvado de muchísimas cosas, y el humor, esas dos cosas”, afirmó, al mismo tiempo en que regalaba una gran sonrisa a la cámara. Eso sí, en todo momento procuró ser muy reservada, aunque no se contuvo al responder cuando le preguntaron si prefería tener un novio mexicano o extranjero. “Un novio, y ya”, dijo entre risas sin dar mayor explicación.

El recuerdo de sus embarazos

Para Camila, disfrutar de la maternidad alejada del ojo público ha sido una de sus mayores prioridades, por tal motivo, durante la celebración del pasado Día de las Madres, no dudó en hacer un viaje al baúl de los recuerdos para presumir las fotos de sus embarazos, en un suceso sin precedentes que fue de lo más comentado. “Gracias a mis hijos por haber expandido mi corazón, porque son mis maestros para que cada día quiera yo ser una mejor persona. Es el viaje más maravilloso y aterrador de esta Tierra. Primero les regalas tu cuerpo entero para que lo habiten, los nutra y se hagan humanos ahí dentro, después llegan al mundo y hay lágrimas de amor, de alegría, de confusión, de falta de sueño y leche, mucha leche…”, escribió por aquellos días la actriz en sus redes sociales.

Por supuesto, en aquel mensaje también se mostró muy agradecida, pues gracias a la llegada de sus hijos pudo descubrir otra de las facetas que más le ha apasionado, enteramente orgullosa de las valiosas lecciones que ha aprendido. “Gracias cuerpo que los contuviste y los nutriste… Gracias por transformarme porque, finalmente, ustedes me regalaron mí súper poder, el poder de amar sin límites ni condiciones, amar, amar, amar, porque nunca se puede amar demasiado”, escribió.

