Aislinn Derbez: 'La vida de repente me dio una vuelta que nunca me esperé' La actriz, que dio detalles de los procesos personales por los que ha atravesado, confesó sentirse feliz de su nueva dinámica de relación familiar

A lo largo de todo este tiempo, Aislinn Derbez ha podido consolidar un pensamiento que le ha permitido madurar de manera significativa. Por tal motivo, ha hecho frente con entereza a diversas circunstancias personales, como lo fue su separación de Mauricio Ochmann, el padre de su hija Kailani. Con toda la sinceridad que la caracteriza, la actriz también habló de la manera en que ha dejado fluir el dolor, algo que si bien no resulta sencillo, finalmente ha sido muy gratificante en todos los sentidos. Pero sin duda, existe un aspecto muy importante, pues reconoce que durante el proceso, logró evolucionar gracias al apoyo que ha recibido de los profesionales, a quienes ha acudido para tomar terapia en los instantes más complejos por los que ha atravesado.

“A mí la terapia, terrenal, de ir a tu infancia, de revisarte, de entenderte… fue exactamente lo que abrió la caja de pandora. Es doloroso, salen cosas muy fuertes y fue lo que me permitió ahora sí (aplicar) todas las herramientas que yo traía cargando…”, dijo durante una charla en el podcast de Érika de la Vega. De hecho, en ese espacio, Aislinn compartió cómo a raíz de esos cuidados que asumió para con su persona, todo comenzó a cambiar de un momento a otro. “La vida de repente me dio una vuelta que nunca me esperé, al contrario, estaba yo como completamente devocional a esa forma de vida, a esa familia, al que era mi esposo en ese momento… Yo pensé que ese era mi objetivo, yo pensé que era parte de mi misión de vida el luchar hasta la muerte por algo…”, explicó la intérprete.

Por supuesto, la también protagonista de La Casa de las Flores, ahondó un poco en las razones que en su momento tuvo para querer alcanzar un grado de perfección en su vida marital, un suceso que si bien no pudo ser, finalmente le permitió reconfigurar la relación con el padre de su hija de otra manera. “Cuando era chiquita vi tanta disfunción familiar que yo decía: ‘Mi hija va a tener a sus dos papás juntos y perfectos y todo’… Fue para mí soltar, abrir los brazos al cambio y más bien el trabajo fue, cómo logras una relación familiar distinta a la que te imaginabas en tu cabeza pero que funcione… de una manera mucho más armónica que la que tú viviste en tu infancia… Me siento feliz de estar precisamente logrando esta dinámica de relación familiar distinta a la que vivía en mi cabeza, pero de una manera tan poco común y bonita… esa parte me hubiera encantado que así fuera en mi familia…”.

Entre otras cosas, y al abordar lo importante que ha sido para ella hacer caso a su intuición, Aislinn asegura que tuvo que poner atención a sus emociones, encontrando en la meditación una estrategia ideal para sentirse mejor, al mismo tiempo en que hizo frente a lo que sentía. “A mí, cuando yo he estado en momentos de mucha crisis, de mucho dolor, me ponía literal en frente del espejo a verme a los ojos y a decir: ‘No entiendo nada, necesito ayuda, estoy completamente destrozada, me siento mal, no entiendo nada’. Y nada más de verme a los ojos me quedaba callada, me veía a los ojos y era como de: ‘Dame una respuesta’, y ahí empezaba muchísimo la parte intuitiva, después de un rato, a veces hasta me desahogaba… me ponía a llorar y después de un rato era como si otra parte de mí, súper relajada y súper como fuerte contestara…”

2020, uno de sus mejores años

Al hacer un balance de sus procesos personales, Aislinn habló con firmeza de lo mucho que ha podido avanzar durante la pandemia, definiendo este 2020 como uno de sus mejores años. “Aunque suene un poco extraño y tal vez no vaya a coincidir con la mayoría de la gente, ha sido uno de mis mejores años en cuanto a reinventarme, en cuanto empezar a hacer lo que realmente amo, en cuanto a redescubrirme en todos los géneros. Fue como un destape para mí en todos los sentidos…”, aseguró la hija de Eugenio Derbez. “Por supuesto que he vivido muchas crisis y cambios, ha sido también uno de los años con más crisis y caos, pero como que tomando esa crisis y ese caos fluyendo por completo con él… Yo estaba muy enfocada como en lograr una situación de vida perfecta, un trabajo perfecto, una familia perfecta y creo que perdí realmente el objetivo de lo que era la vida, se me olvidó todo lo que implica eso. Lo que me dio esta pandemia y lo que me dieron estos últimos meses de lo que me ha pasado en mi vida, fue un golpe completamente fuerte…”, aseguró.

