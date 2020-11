Graciela Mauri confía en que su hermano Toño Mauri salga pronto del hospital: ‘Ese día lo sueño’ La actriz confesó que, aunque su herman se encuentra bien, todavía no es momento de reencontrarse

Fue a finales de junio pasado cuando Toño Mauri dio a conocer, a través de un video que compartió en redes sociales, que él y toda su familia habían dado positivo a la prueba de Covid-19. Un mes más tarde, el actor reapareció en redes para revelar que seguía luchando con el virus y que, incluso, había tenido que ser ingresado al hospital: “Dentro de poco estaré en casa”, comentó en aquel clip. A tres meses de aquella noticia, el actor continúa en el nosocomio; de acuerdo con información de su hijo, Antonio Mauri, se encuentra muy bien, pero la familia decidió que recibiera terapia en el hospital, situación que recientemente confirmó su hermana, Graciela Mauri, quien, en entrevista con Ventaneando, dijo que cuenta los días para reencontrarse con su hermano, quien se encuentra hospitalizado en Miami, mientras ella está en México, muy pendiente de su estado de salud.

Aunque se mostró muy cautelosa a la hora de hablar de la situación de Toño pues, dijo que es un tema que le corresponde a él y a su familia, reconoció que sí vivió momentos de tensión al saber que estaba lidiando con el virus y más por el hecho de estar separados geográficamente: “Cuando vives una situación delicada, la preocupación está, pero cuando confías en Dios, cuando lo pones en sus manos y sabes que el control lo tiene él, pues te abandonas en él, los planes son, en cuanto se pueda, ir y estar con él, ir a verlo abrazarlo, ese día lo sueño ya, porque ahorita, ellos están en Miami y nosotros estamos en México y todavía no es el momento, pero ya va a ser muy pronto, contamos las horas”, explicó.

Graciela reveló en qué consiste las terapias que mantienen a Mauri en el hospital: “Cuando tú estás mucho tiempo acostado, los músculos no tienen la fuerza después, entonces tienes que empezar a mover tus músculos y empezar a mover tu cuerpo, pero va muy bien, bendito Dios va muy bien”, comentó, confirmando la versión que dio su sobrino, Antonio Mauri, hace unos días cuando dio detalles de las terapias de movilidad que está recibiendo su papá.

Aunque la actriz fue cuestionada más sobre el estado de salud de su hermano, prefirió que sea él, cuando salga, quien narré lo que sucedió: “Esto le corresponde a ellos y a Toño porque ahorita que salga va a ser el primero que les va a platicar todo y seguramente será un testimonio precioso el que va a dar, él sigue ahí, pero porque decidieron que sus terapias físicas, las tuviera ahí para cuidar absolutamente todo, no poner en riesgo nada, pero bueno, ya estamos del otro lado, bendito sea Dios, Toñito va para adelante, cada día es un avance, entonces, estamos bendecidos”, dijo.

Podría abandonar el hospital en cualquier momento

La semana pasada, Antonio Mauri, hijo del actor, reveló en entrevista para Sale el Sol, que la recuperación de su papá va muy bien y que pronto podría abandonar el hospital: “Él está súper bien, está ahorita en el hospital, pero está haciendo terapia de moverse, que preferimos que la hiciera en el hospital. Pero él súper bien y nosotros súper agradecidos que no pasó nada”, el joven incluso aseguró que el actor podría retomar su actividad empresarial, área en la que se ha desenvuelto profesionalmente desde hace varios años: “Él podría empezar a trabajar ahorita, pero me imagino que también, ya que vio que todo va corriendo bien, pues yo creo que hay que esperar un poco, pero ya veremos día a día, va mejorando súper bien, entonces seguro que no tarda mucho”, explicó el joven en aquella conversación.