Sebastián Poza cuenta cómo se lleva con los hijos de Eduardo Santamarina, el esposo de su mamá

Para Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina no hay nada más importante que preservar la armonía entre los integrantes de su gran familia. Con esa manera de pensar, los actores han educado a los hijos que ambos procrearon con sus anteriores parejas, quienes hoy mantienen una linda convivencia más allá de no compartir lazos de sangre. Precisamente, Sebastián Poza, a quien Mayrín tuvo de su relación con Jorge Poza, ha hablado de cómo se lleva con José Eduardo y Roberto Miguel, hijos de Santamarina e Itatí Cantoral, por quienes tiene un especial cariño que se ha fortalecido con el paso de los años. Del mismo modo, el joven contó de qué manera ha apoyó a los gemelos tras la partida de su abuela, doña Itatí Zucchi, esto a finales del mes de agosto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tan amable como suele ser, Sebastián, -que se encuentra muy emocionado por su reciente participación en la telenovela de Fuego Ardiente-, ahondó en detalles de la comunicación que mantiene con los hijos de Santamarina, siempre pendiente de ellos a pesar de las distancias. “Los dejé de ver un rato, ya volví a ver a Eduardo. Roberto no se encuentra ahorita en México pero estoy feliz… Nos hemos estado reuniendo mucho, pero ahorita como que cada uno está en su rollo, Eduardo ya está en la universidad, Roberto también… como que cada quien ya está formando su vida y cada quien ya está tomando su propio camino…”, dijo durante una charla con diversos medios de comunicación como el programa televisivo Ventaneando.

Pero más allá de los compromisos que cada uno pudiera tener, siempre ha habido espacio para la convivencia, y cuando eso no es posible la tecnología siempre ha estado de su lado, según explicó Sebastián a lo largo de su encuentro con los reporteros. “Hemos mantenido el contacto bastante bien, de que a veces me pongo a chatear con Edu, le comento en sus historias, sigue habiendo muy buen contacto…”, explicó, dejando ver así los fuertes lazos afectivos que la familia ha consolidado y de los cuales se sienten muy orgullosos, no por algo los gemelos también han hablado del gran aprecio que tienen por Mayrín, como lo hicieron para las cámaras de El Gordo y la Flaca en 2019.

VER GALERÍA

El apoyo de Sebastián a Eduardo y Roberto

Recordemos que, a finales de agosto, la familia Cantoral atravesó por la lamentable partida de doña Itatí Zucchi, madre de Itatí Cantoral y abuela de los gemelos. Ante esta triste situación, Sebastián brindó apoyo moral a los jóvenes. “Fue bastante triste, creo que nosotros lo sentimos igual de fuerte y cuentan con nuestro apoyo para todo. No estábamos en ese momento en México, pero yo les di una llamada, les mandé mi pésame, estuvo muy fuerte, creo que fue algo duro y hasta lagrimitas echamos nosotros…”, señaló el hijo de Mayrín Villanueva, quien ha dado muestra de la madurez con la que dirige su vida con tan solo 17 años de edad.

Al ahondar en detalles sobre cómo Eduardo y Roberto han sobrellevado la partida de su abuela, Sebastián fue muy sincero, destacando ante todo la importancia que cobra la presencia de la familia en los instantes más difíciles. “Creo que su mejor terapia es estar en contacto con su familia y pasarla lo mejor posible, creo que esa es la mejor forma de no olvidar, porque siempre va a ser un recuerdo grande en tu corazón y en ti, pero tratar de irlo bajando…”, aseguró el adolescente, quien está muy entusiasmado por las nuevas oportunidades que han surgido en su naciente faceta como actor, orgulloso de seguir los pasos de sus padres.

VER GALERÍA