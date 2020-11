A dos meses de su partida, Itatí Cantoral rompe el silencio sobre la muerte de su mamá

Fue a finales de agosto pasado cuando, en medio de un viaje de trabajo a Acapulco, Guerrero, con la producción de La mexicana y el güero, Itatí Cantoral se enteró del sensible fallecimiento de su mamá, doña Zucchi Cantoral quien, según reveló la familia en un comunicado, murió a causa de complicaciones por Covid-19. Desde aquel día, la actriz apostó por guardarse los detalles de esta dolorosa pérdida y, aunque sí le dedicó varios post en Instagram, donde compartió fotos entrañables al lado de quien describió en una de estas publicaciones como: “Mi mejor amiga, mi cómplice, el amor de mi vida”, no había hecho declaraciones a la prensa sobre este tema.

Después de vivir el duelo en privado, mostrando en público mucha fortaleza, pues recordemos que regresó a las grabaciones de la telenovela de Nicandro Díaz, sólo un par de días después del fallecimiento de su mamá, Itatí rompió el silenció y habló por primera ocasión de la partida de su mamá: “Les agradezco, mi mamá los quería a ustedes mucho, siempre me enseñó a respetarlos mucho y a querer mucho mi carrera, así que, aquí estamos y todo es para ella”, comentó durante su más reciente encuentro con la prensa, de acuerdo con información del programa Sale el Sol.

En esta conversación con la prensa, Itatí reveló cómo es que honra a diario la memoria de doña Zucchi: “El legado que me dejó mi mamá es; primero, agradecerle a Dios, todos los días, por haberme dado la vida, por haberme dado los hijos tan hermosos que me ha dado, por mi trabajo y que nunca descuide a la gente que me quiere y, sobre todo, al público que me ha hecho, ahí llevó a mi mamá. Mi mamá es mi fuerza”, comentó la actriz quien al hablar de doña Zucchi se le dibuja una sonrisa en el rostro.

Itatí también dio detalles de otro tema del que había preferido lidiar en privado, su contagio de Covid-19, hace unas semanas: “Gracias a Dios estoy ya bien, no tuve ningún síntoma, fui asintomática, gracias a Dios”, comentó. Sobre si alguno de sus hijos se contagió dijo: “Mis hijos no estuvieron enfermos, no les ha dado y son jóvenes. Gracias a Dios, muy bien Eduardo y Roberto”, reveló sobre sus hijos mayores quienes, los últimos meses, han estado dividiendo su tiempo entre su casa y la de su papá, Eduardo Santamarina.

La especial relación de Itatí con su mamá

Aunque Itatí guardó silencio durante el duelo, su hermano, José Cantoral, quien además dio a conocer la noticia de la muerte de su mamá en nombre de la familia, habló en entrevista para Despierta América, sobre la estrecha relación que sostenían Itatí y doña Zucchi: “Mi mamá nos tuvo a tres, primero, hombres y ella fue la chiquita que llegó cómo mujer, siempre fue la consentida y tenía una relación con mi madre muy, muy especial y nunca se pensó en este momento. Si te das cuenta, mi hermano Roberto está con ella abrazándola y mostrando que aquí estamos, ella no está sola y no va a estar sola nunca”, comentó el intérprete quien, dejó claro que tras la partida de su mamá, la familia cerró filas y ha estado más unida que nunca.