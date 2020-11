Una abuela ejemplar, Talina Fernández comparte que se hace cargo de la educación de su nieta

A la par de atender los compromisos de su faceta profesional, Talina Fernández también dedica tiempo a su familia, especialmente en estos instantes que disfruta de la compañía en casa de su nieta Paula, -hija de la fallecida Mariana Levy-, y quien vive con ella desde hace ya algún tiempo, tal como lo reveló en meses pasados. Por ese motivo, no ha dudado en brindar su apoyo incondicional a la jovencita de 18 años, pues anhela con todo el corazón que se prepare y pueda aprovechar al máximo su juventud, deseando que sea capaz de conquistar cada uno de sus sueños. Por tal motivo, ella se ha encargado de asumir algunas responsabilidades, como el hecho pagar su escuela para que pueda continuar con sus estudios.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con toda franqueza, Talina se refirió a la grata convivencia que lleva con Paula, y a lo importante que es para ella impulsarla en este momento de su vida. “Paula está viviendo conmigo, ahí va… está estudiando la prepa, se la dejaron de pagar en Cuernavaca y yo le estoy pagando la prepa abierta. Estoy viendo que se prepare porque tiene muchos años por delante y estos son para conquistarlos…”, aseguró la ‘Dama del Buen Decir’ en entrevista con TVyNovelas, espacio en el que además habló de cómo se encuentra María, la mayor de los hijos de Mariana. “María vive sola, trabajando en la fotografía, es una mujer entera, como su madre…”, aseguró durante la charla.

Lo cierto es que para Talina existe un aspecto primordial de la dinámica que lleva en casa junto a Paula, a quien ha decidido dar sus mejores consejos sobre todo en esta etapa de la adolescencia, la cual considera es una de las más complejas. “La adolescencia… es muy difícil, pero más para los adolescentes que no saben qué es lo que quieren y hay que extenderles la mano y decirles: ‘Agárrate de mí cuando tengas necesidad. Aprende del ejemplo, no de la palabra, sino de lo que vivas aquí conmigo’. Y Paula está respondiendo bastante bien…”, agregó la comunicadora, quien destacó lo mucho que ha crecido su nieta. “¡Es un mujerón!”, dijo, tan directa como suele ser al abordar detalles de su vida personal.

VER GALERÍA

Ser abuela es sin duda una de las facetas que llena de mayor orgullo a Talina, quien hoy ha encontrado en su familia el refugio ideal, siendo ellos su motor para salir adelante. “He sido bendecida con siete nietos y son mi alegría total, ellos ven a una abuela que se levanta diario a las 6 de la mañana, se va a trabajar y trae a la casa lo necesario para vivir. Yo no les ando dando discursos de nada, creo que se aprende con el ejemplo…”, agregó la conductora de televisión en su plática con TvyNovelas.

Dios le ‘devolvió’ a dos hijas

Con el corazón en la mano, Talina ha compartido en ocasiones anteriores cómo ha hecho frente a la partida de Mariana Levy que, si bien ya no está presente en el plano terrenal, sigue muy viva en sus recuerdos, así como en sus hijos. Precisamente, la ‘Dama del Buen Decir’ ha hecho énfasis de lo que significa para ella haber asumido los cuidados de María y Paula, quienes han estado muy cerca de ella a lo largo de estos años. “Dios me quitó una hija y me devolvió dos, gracias, Dios…”, expresó Fernández en días pasados, esto al asistir como invitada al programa de Adela Micha, La Saga, en donde además expuso otra importante reflexión a la que ha llegado. “Yo aprendí que el dolor se lleva muy adentro, no se te va a quitar nunca, está aquí guardado, es mío. Lo que no se vale es el sufrimiento. Hay muchas mujeres que creen que sufrir es cualidad… tú no quieres estar de sufrida para nadie, tu dolor es tuyo…”, agregó.

VER GALERÍA