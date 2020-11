Con un brindis y mariachi, así fue el último adiós a Magda Rodríguez

La lamentable partida de Magda Rodríguez cimbró al mundo de espectáculo, por tal motivo la productora de televisión fue despedida con todos los honores por sus familiares, amigos cercanos, celebridades y varios seguidores la tarde del 2 de noviembre. Siguiendo todos los protocolos necesarios, se llevó a cabo una misa de cuerpo presente como parte del último adiós, en la cual los sentimientos estuvieron a flor de piel, sobre todo por las palabras que dirigió a los asistentes su hija, Andrea Escalona, quien ha puesto en alto el gran ejemplo que le dejó su madre. Así mismo, se ha podido saber cuál será la última morada de la realizadora, que en vida se caracterizó por ser una mujer llena de energía y enteramente apasionada de su profesión.

Magda fue honrada con una misa que tuvo lugar en la funeraria al sur de la Ciudad de México, en donde también había sido velada. Hasta ese sitio llegaron cientos de arreglos florales de quienes en vida tuvieron la oportunidad de convivir con ella, hoy enteramente consternados por esta noticia que ocurrió de manera repentina. Cabe destacar que uno de los instantes más emotivos de la ceremonia ocurrió cuando se realizó un brindis en su memoria y para desear su eterno descanso, al mismo tiempo en que sonaron los aplausos de los asistentes. Como le hubiera a gustado a ella, según aquellos que la conocieron, fue despedida con mariachis, según reportó el programa matutino Hoy, espacio que ella produjo.

En el momento del último adiós, su hija Andrea se tomó unos minutos para dirigir algunas palabras, expresando lo mucho que esta partida le ha cambiado la vida para siempre. “Yo no sé si alguna vez les ha dolido algo tanto que no les duele, como muy raro. Hoy en la mañana veía los programas, veía su comercial en Televisa, llegué al foro, veía sus fotos, veía cuánta gente, los veo a ustedes, veo las flores, veo el legado que deja y me siento súper orgullosa de ella…”, dijo la actriz, precedida por las palabras de su tía, Andrea Rodríguez. “Ha sido impresionante, la cantidad de arreglos florales, los programas de televisión, los mensajes, la gente que ha venido a darnos (condolencias) a despedirse de ella. Yo sé que ella está muy contenta, de verdad, y todos los que la conocieron sabían que a ella le gustaba la fiesta, le gustaba ser reconocida, le gustaba brillar…”, aseguró.

De acuerdo con los planes que tomó la familia, la productora fue cremada y sus cenizas serán colocadas en un lugar muy especial, así lo confirmó su hija Andrea durante otra de sus entrevistas. “En Villa del Carbón, junto a mis abuelos... Tenemos una casita de villa, de campo, en donde está su papá, su mamá, mi bisabuela Ada y ahí va a estar mi mamá. Es una casa a la que va mi tía… voy a tener que ir a visitar a mi mamá…”, señaló Escalona durante una charla con varios medios de comunicación como Ventaneando.

Los últimos instantes en la vida de Magda

En su encuentro con los medios, Andrea también relató cómo fueron los últimos instantes en la vida de su mamá, con quien pudo conversar horas antes de su deceso. “Antes del Tenorio estuve con ella en su casa. Me fui al teatro, había quedado de irme a dormir con ella porque no se sentía muy bien. No me decía de qué, pero simple y sencillamente tenía una carga de chamba en la semana y no se sentía muy bien. Luego me canceló y me dijo que mejor no, que no fuera a tener algo contagioso y que mejor nos viéramos el domingo, el domingo le marqué y cuando le marqué no me contestaba. Le hablé a Maira que trabaja con nosotros, le dije que la fuera despertar… 'despiértala ahorita' (le dijo), y ya fue que la encontró como la encontró y me fui corriendo de Santa Fe para San Ángel y llegamos mi tía y yo…”, contó.

