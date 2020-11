¡Alerta de ternura! El Burro Van Rankin comparte nuevas fotos de su hija Carlota

Hace cinco días, el pasado 27 de octubre, Jorge El Burro Van Rankin y su prometida, Magda Bleizeffer, se convirtieron en papás por tercera ocasión. A través de Instagram, el protagonista de 40 y 20 compartió la noticia del nacimiento de su hija, con una foto captada minutos después de que Carlota, como nombraron a la bebé, llegara al mundo: “Nada como este momento. Mi princesita Carlota nació a las 19:33 pm. ¡Felicidades @magdableizeffer y gracias a todos por sus felicitaciones, gracias a Dios, todo bien!”, escribió El Burro al lado de la entrañable imagen que se convirtió en la primera de su hija en redes sociales. Hace unas horas, Van Rankin consintió a sus seguidores con una nueva foto de su bebé, una con la que causó revuelo debido a lo tierna que se ve la niña.

“Mi princesa Carlota”, escribió el conductor en la imagen donde el cabello rubio de la bebé se aprecia mejor que en sus otras fotos donde su apariencia era de recién nacida. La nueva foto de su bebé provocó la reacción de más de 75 mil seguidores, entre ellos, su compañera de emisión Andrea Legarreta, Chantal Andere, Mauricio Mancera y Leonardo de Lozanne. Por su parte, Magda, la prometida del conductor, retomó esta foto y escribió: “Valió la pena mis 3 meses de insomnio, mis dolores de espalda, mi dolor de pelvis. Todo lo vale por ver esta carita. Mi piloncito”, escribió. Además de publicar fotos de Carlota, la pareja del conductor, compartió una de su figura: “5 días post-parto”, se lee sobre una imagen en la que muestra su abdomen, una publicación con la que causó revuelo entre sus seguidores, pues aplaudieron que compartiera este proceso.

Van Rankin compartió esta foto, sólo horas después de haber lamentado el sensible fallecimiento de su jefa en Hoy, Magda Rodríguez, quien según comentó, durante la emisión especial que realizaron esta mañana, había estado muy al pendiente de él desde el nacimiento de Carlota, de hecho, El Burro reveló que la productora lo hizo prometerle que regresaría al matutino en dos semanas. Aunque el conductor atraviesa por un lindo momento en su vida, la partida de su amiga le provocó un instante agridulce, aunque reconoció que seguirá con el positivismo que Magda proyectaba.

Carlota y la particular anécdota de su nacimiento

Aunque la bebé nació con buena salud, hace unos días, El Burro compartió en entrevista con Hoy, la particular situación que el médico notó durante el nacimiento de la bebé: “Sucedió algo que me dijo el doctor, que es impresionante, y se los voy a platicar, me dijo que, en 20 años, solo había visto tres casos como el que pasó ayer: salió con el cordón hecho un nudo, no enrollado, eso se da muy seguido, sino un nudo. Me dice el doctor: ‘es que es un caso rarísimo’, le digo, ‘pero raro para bien o para mal’, me dice, ‘para mal, porque si se hubiera estirado un poco más deja de pasar el oxígeno’, hubiera sido algo que, mejor ni pienso en eso, pero todo salió bien”, contó.

Tras su nacimiento, otro momento entrañable, ocurrió cuando llegó a casa y sus hermanas, Lusiana y Roberta, la conocieron, un instante que captaron en foto y que Magda compartió en su Instagram: “Mis tres amores”, escribió la prometida del conductor, quien ha recibido varios mensajes de los compañeros de trabajo de El Burro, como Andrea Legarreta, quien le escribió hace unas horas: “¿Qué onda con la hermosura de este angelito?”, haciendo referencia a la ternura que proyecta la bebé quien, según Van Rankin, es la más parecida a su mamá, pues sus dos hijas mayores tienen muchos rasgos de él.