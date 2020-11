La firme respuesta de Eduardo Capetillo a quienes lo llaman celoso

En más de una ocasión Eduardo Capetillo se ha sincerado con sus fanáticos sobre los instantes más complicados en su vida, destacando la madurez con la que hoy ha podido hacer frente a la adversidad, enfocado de lleno en brindar amor y cuidados a su familia. Orgulloso de su matrimonio con Biby Gaytán, también ha dado respuesta a las críticas en torno a su persona, especialmente a quienes se han empeñado en juzgarlo. Siempre transparente y dispuesto a poner fin a cualquier incertidumbre, ahora ha hablado a corazón abierto en el canal de YouTube de su hijas luego de que Ale decidiera invitarlo para hacerle una serie de preguntas, entre ellas una muy importante, ¿por qué cree que ha ganado fama de ser un hombre celoso?

Aunque Ale reconoce que su padre no se ha mostrado de tal manera con ella y su hermana Pau, la joven quiso conocer la postura de su progenitor, quien sin más rodeos compartió con los seguidores de sus hijas su firme opinión. “En el medio en el que yo me he desenvuelto profesionalmente solemos ser juzgados todo el tiempo, el emitir juicios es un síntoma natural de los seres humanos. Yo, en su momento, fui juez, yo juzgaba a todo mundo. Tú sabes que a través de un proceso de vida que yo he llevado a lo largo de 16 años he trabajado mucho en mí y en mis adentros, entonces hoy lo que hago es una cancelación de juicio…”, aseguró visiblemente tranquilo, dejando ver parte de esas estrategias que sin duda le han servido para no dejarse afectar por lo que digan los otros.

Para ser puntual, Capetillo se refirió a cómo toma aquellos señalamientos de quienes le adjudican una actitud de hombre celoso, seguro de sí mismo y cuidando al máximo la integridad de los suyos. “Si hoy a mí me preguntas si eso me molesta (que digan que soy celoso), no me molesta, porque al cancelar mi juicio yo no juzgo, pero lo que juzguen de mí, lo que digan de mí pues también no me afecta. En su momento nunca salí a defender si era celoso o no era celoso, porque tampoco nunca tuve la necesidad de hacerlo. En realidad, lo que viviéramos tu mamá y yo dentro de nuestra casa, dentro de nuestra vida íntima con ustedes siempre fue lo que a mí me importó…”, expresó durante la charla.

Y más allá de los rumores que pudieran existir, Capetillo dice respetar la opinión de los demás, confesado que, ante cualquier señalamiento negativo, ha podido tener clara su manera de proceder. “El que juzga mal, incluso, tendrá toda mi compasión, todo mi cariño y todo mi amor, porque el que te juzga mal es el más lastimado, porque cuando te ven bien no les gusta… En lugar de emitir esos juicios, hay otras muchas personas que dicen: ‘Qué padre, qué bonito que lleven 28 años juntos’ si fuéramos tan infelices como la mayoría de los jurados dicen que somos, pues no llevaríamos 28 años juntos…”, reveló.

Un padre protector

Dada su condición de ser una figura pública, Eduardo Capetillo sabe lo importante que es proteger la integridad de su familia, algo en lo que ha puesto mucho empeño y que precisamente ha dado pie a estas críticas. Sin embargo, él mismo ha reafirmado su compromiso con esta labor. “Lo que hago es ser un papá protector, por supuesto, sí he protegido, sí he puesto límites. Los límites existen para decirle a alguien: ‘Espérame, hasta aquí’… eso es lo que yo he hecho cuando todos los medios de comunicación del espectáculo han querido entrar a nuestras vidas, yo he tratado de proteger a mi esposa y a mis hijos desde mi criterio para no ponerlos en un lugar vulnerable hasta que tengan un criterio, como el que tienes… eso es proteger a los míos, así lo he hecho y así yo soy muy feliz, si no les gusta, lo lamento…”, dijo entre risas a Ale, quien dio muestra de la gran complicidad que ha logrado consolidar con su papá.

