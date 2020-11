Andy Escalona sobre la repentina muerte de su mamá: ‘No entendíamos, ayer que la encontramos, lo que pasó’

Dando lecciones de fortaleza, esta mañana, Andrea Escalona acudió al foro del programa Hoy, en compañía de su tía, Andrea Rodríguez, y de su prima, Paulina, para agradecer al equipo del matutino por el entrañable programa especial que realizaron en honor a la memoria de su mamá, Magda Rodríguez, quien falleció repentinamente la mañana del domingo 1 de noviembre. Aunque se han dado pocos detalles de la causa de la muerte, trascendió en redes sociales que, el deceso se debió a shock hipovolémico y un sangrado de tuvo digestivo. Aunque su familia no se ha pronunciado sobre sobre este tema, Andy comentó que su mamá no les informó sobre ningún tipo de malestar: “Nunca se quejaba, yo creo que, por eso, no entendí, no entendíamos, ayer que la encontramos, lo que pasó. Porque la vi el sábado y ni pio dijo”, comentó.

Por su parte, la hermana de Magda, Andrea Rodríguez también aseguró que la productora no les informó ninguna anomalía en su estado de salud: “Nunca se quejó, nunca nos dijo nada, la vieron aquí el viernes (…) al entrar ahorita fue como, ay, aquí está, sé que aquí está y que Magda siempre va a estar en el foro de Hoy y estoy segura que, hoy, nos está viendo desde el cielo y está feliz de saber todo el amor que generó en tanta gente”, comentó Rodríguez quien reveló que será ella quien tome el mando del matutino: “Tengo la mejor maestra y la vara está muy alta, así que tengo que trabajar mucho”. Sobre la emisión especial que se transmitió dijo: “El programa de hoy ha sido espectacular, muchas gracias Nino, por agarrar este toro y hacer un programa tan bonito, lo estábamos viendo desde la casa y, de verdad, no tenemos palabras con qué agradecerles a todos, el amor y el cariño que le han dado a Magda”, comentó.

Sobre el espíritu positivo de Magda y su compromiso con su trabajo, Andrea Escalona dijo: “Por eso estamos aquí (…) Era una apasionada que dejó muchas cosas buenas en la gente. Magda yo sé que está muy contenta en el cielo”. Sobre el apoyo que les ha ofrecido la televisora comentó: “Van a dar las 11:11, el momento de Magda para pedir un deseo, donde las puertas se abren, las puertas del cielo. Siempre quiso estar en Televisa, siempre quiso hacer Hoy, estamos bien agradecidas con la empresa, con Emilio, con Bernardo, con Benitez, con todos ustedes”. Aunque están atravesando por un momento muy complicado, quisieron asistir al foro para agradecer al equipo de su mamá: “Queríamos estar con ustedes porque también ustedes son nuestra familia, son la familia de Magda y era importante para nosotros, porque también, al llegar acá, sentí a mi mamá, porque yo sé que Magda está ahorita aquí con todos nosotros”.

Magda Rodríguez, la mejor mamá del mundo

Como única hija de la productora, Andrea le dedicó unas sentidas palabras a su mamá quien fue su principal apoyo, tanto profesional, como personalmente: “La mejor mamá del mundo, sé que suena a cliché, pero ella sí era la mejor mamá del mundo, la mejor productora, la mejor jefa, con una sonrisa, siempre quería ayudar a todo el mundo, cuando tocabas a su oficina tenía las puertas abiertas para todos, una gran porrista, mía, en lo personal, y en general una porrista de la vida, tenía una energía, una admiración”. Resumió el amor a su madre con la frase: “Lo siento, gracias, perdóname, te amo, eres la mejor mamá del mundo, mamá”. Conmovidos por la asistencia al foro de la familia de Magda al foro, Raúl Araiza es comentó: “El que estén ustedes aquí significa todo, porque es lo que ella hubiera querido, Magda”, por su parte, Andrea Legarreta les comentó: “Nos sentimos muy dichosos de ser su familia y recordarles que no están solas”.

Durante el programa especial, retomaron una entrevista que Magda Rodríguez le concedió a Mara Patricia Castañeda donde la productora reveló la especial promesa que le hizo a su exmarido, Arturo Escalona, papá de Andrea y a quien describió como el amor de su vida: “Yo me caso bien chiquita, a los 20 años (…) Me casé y fui muy feliz, seis años y duré 6 porque, Arturo, cuando me voy a recibir de abogada, decide que tengo que dejar de trabajar. Arturo, como digo, no fue un buen marido, pero fue mi mejor exmarido, somos grandes amigos, viajamos juntos, estamos con Andrea. Yo creo que Arturo fue el amor de mi vida, fíjate que le hice una promesa, le dije: ‘Yo me estoy divorciando de ti queriéndote mucho, pero lo estoy haciendo porque tengo tantos sueños por cumplir que los quiero hacer, te prometo, que no me voy a casar con nadie y no voy a tener otro hijo’, no quería decir que no tuve otro tipo de relaciones, pero me casé con Arturo hasta que la muerte nos separe”, dijo la productora en aquella reveladora conversación.