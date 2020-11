Entre lágrimas, la producción del programa Hoy se ha despedido de Magda Rodríguez

La mañana de este 2 de noviembre la emisión del programa Hoy fue distinta a todas. Por primera vez en la historia del matutino, sus conductores titulares aparecieron a cuadro más conmovidos que nunca, visiblemente tristes pero dispuestos a rendir una sentida despedida a la productora que por poco más de dos años estuvo a la cabeza de este proyecto, Magda Rodríguez, quien falleció de manera repentina el fin de semana en su domicilio de la Ciudad de México, a raíz de problemas de salud, según fue reportado. Entre lágrimas, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, Raúl ‘El Negro’ Araiza, Marisol González, Martha Figueroa, Arturo Carmona y Pedro Prieto, tomaron cada uno la palabra para dedicar a su jefa y querida amiga un profundo adiós de lo más sincero, consternados ante esta noticia que ha cimbrado al mundo del espectáculo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tras dar la bienvenida a los televidentes, retransmitiendo aquellas imágenes de cuando Magda tomó la batuta del programa, ‘El Negro’ Araiza destacó las grandes cualidades de Rodríguez, que siempre se distinguió por ser una mujer cuya vitalidad era inagotable. “Así la recordamos, apasionada, alegre, muy incansable, guerrera y así será nuestra querida productora y amiga y jefa, siempre Magda Rodríguez…”, dijo con la voz entre cortada, para luego ceder la palabra a Andrea, quien sin poder contener el llanto, expresó las profundas condolencias a nombre de toda la producción de Hoy. “Enviamos con todo nuestro amor nuestras oraciones a nuestra querida Andy Escalona, a su hermana Andrea Rodríguez y, por supuesto, a toda su familia, todo nuestro amor y nosotros también somos parte de su familia”.

VER GALERÍA

En un instante de profunda tristeza, y tras la indicación de Araiza, cada uno de los conductores dedicó a Magda sus pensamientos, tomando su turno para depositar en el altar colocado en el foro de televisión una vela encendida al pie de la fotografía de Rodríguez. Así, recordando aquellas anécdotas del día a día junto a la realizadora, ‘El Negro’ Araiza agregó: “Las juntas a las 8:30 de la mañana eran un show, un personajazo de verdad, llena de alegría y de humor negro y sarcasmo, eso es para ti”. Posteriormente, Pedro Prieto, Marisol González, Arturo Carmona, Martha Figueroa y 'El Burro' Van Rankin expresaron su rotundo agradecimiento a Rodríguez, quien tenía 57 años al momento de su deceso.

VER GALERÍA

Enteramente conmovida, Andrea reiteró a Magda el gran cariño que le tiene, destacando entre lágrimas el gran vacío que desde este momento ha dejado su partida. “Magda querida, este programa que era tu gran sueño va para ti, una mujer ejemplar, madre, hermana, hija, amiga, jefa, compañera, y hoy este programa y los que siguen van para ti, corazón. Gracias por todo, gracias por tus risas, gracias por ser siempre positiva aun en medio a veces de ataques o de cosas negativas. Tú siempre sacabas la casta. Te admiro y te respeto y se siente muy vacío este foro sin ti”. Por su lado, Galilea, quien no pudo estar en el foro, hizo un enlace desde su casa, y entre lágrimas expresó: “Que día tan difícil para todos nosotros, para ustedes que tiene que dar la cara el día de hoy. Efectivamente, me hubiera encantado estar con todos ustedes, parte del protocolo es, cuando estuviste cerca de alguien con Covid, hay que esperarnos 4 o 5 días… con este dolor tan grande, este año tan difícil para todos y sigo sorprendida con la noticia. Hoy me levanté y pensé que había soñado, al igual que muchos de ustedes y rapidísimo, no tengo palabras, muchachos, les mando muchos besos”.

La entrañable despedida entre familia y amigos

Horas después de darse a conocer el fallecimiento de Magda Rodríguez, su familia confirmó que su cuerpo sería llevado a una funeraria al sur de la Ciudad de México, en donde se realizó el velorio en compañía de quienes compartieron con ella algún momento de sus vidas. Hasta el lugar llegaron diversos arreglos florales, y conforme pasaron las horas hicieron acto de presencia algunas figuras del espectáculo, como la productora Carla Estrada o la actriz Yadhira Carrillo. Para despedirla, se programó una misa de cuerpo presente para la tarde de este 2 de noviembre.

VER GALERÍA