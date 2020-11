'Hice una especie de regresión a muchas experiencias de mi niñez', Bárbara Mori de su nuevo proyecto

En lo profesional, Bárbara Mori se ha destacado por ser una actriz talentosa y comprometida, mientras que en lo personal, se ha caracterizado por ser una mujer fuerte que ha sabido aprender de las duras experiencias de su pasado. Esta talentosa intérprete está más que lista para fusionar ambos aspectos de su vida, aunque no como intérprete, sino como guionista. Tal como lo había adelantado hace tiempo, la estrella de telenovelas ha logrado expresar de alguna manera lo que vivió en su infancia, y ahora por fin ha revelado que por fin esta historia está en marcha. Y aunque ha sido clara al señalar que no se trata de algo autobiográfico, sí ha admitido que, para trabajar en este proyecto, tuvo que hacer una especie de regresión hacia experiencias que la marcaron en su niñez.

Enfocada en su carrera, Bárbara asistió al Festival Internacional de Cine de Morelia donde presentó su más reciente película, Todo lo Invisible, y al hablar de este y otro proyectos en futuros reveló que ya escribió su primer guion cinematográfico. De acuerdo con Reforma, la actriz contó que aunque el texto aún está en proceso de revisión del argumento, ella está ilusionada con la idea de grabarlo en un futuro no muy lejano. “Es que todo lo que vivimos nos lleva a muchos lugares, nos hace vivir diversas situaciones y a mí sí me puso en esta posición de escribir, de expresarme”, contó a dicho diario, confesando que en estos últimos meses de confinamiento encontró la motivación para escribir. “Es que todos vivimos una situación muy difícil, de alguna manera nos golpeó, nos hizo pensar en muchas situaciones que dábamos por sentadas. Siempre había tenido la inquietud de pensar en el cine como un vehículo de expresión, todo distinto a lo que había hecho”, comentó.

Si bien la actriz prefirió no ahondar demasiado en los detalles de este guion por ahora, sí reveló que para llevarlo a cabo se remontó a su niñez, aunque hizo hincapié en que no se trata de una trama autobiográfica. “Hice una especie de regresión a muchas experiencias de mi niñez que, aclaro, en el guion no son mías, pero que sí me sirvieron para guiarme sobre lo que escribía”, señaló Bárbara, quien en el pasado ya se ha abierto para contar dolorosos pasajes de su vida. “No será una película biográfica, pero sí me sirvió para recordar muchísimas cosas que viví en la niñez y que pensé que las había olvidado, pero no, sólo estaban guardadas”, explicó, dejando ver que ya tiene más que claro el formato de este proyecto.

Además de hablar de su debut como guionista, Bárbara reflexionó sobre su personaje en Todo lo invisible: Amanda, una mujer cuyo esposo sufre un accidente que lo lleva a perder la vista paulatinamente. “Mi personaje es muy valiente y trata de salir adelante. Como reflexión personal creo que sí me dejó la posibilidad de analizar qué sería de mi vida ante un suceso tan doloroso”, contó. Asimismo, confesó que la situación que se vive actualmente en el mundo ha sido una oportunidad importante de valorar muchas cosas. “Creo que incluso esta pandemia nos ha hecho revalorar los abrazos, las sonrisas. Yo soy muy de tocar, de abrazar y ¡Dios mío! No podemos, no se debe, y tenemos que aprender a manifestar el cariño de otra manera”, comentó.

“Juntar mis pedacitos me costó mucho trabajo”

Bárbara ha preferido mantener su vida privada alejada del ojo público, sin embargo, hace poco más de un año se animó a abrir su corazón por completo para revelar algunas duras vivencias de su niñez, las cuales admitió que repercutieron en su vida años más tarde. “Trato de mantener mi vida privada, súper privada, porque pues es lo poquito que me queda mío, he compartido poco de lo que soy, de dónde vengo, cómo crecí”, confesó Bárbara en septiembre del año pasado en una sincera charla con Lety Sahagún y Ashley Frangie para su podcast Se regalan dudas. “Tuve una infancia súper, súper dura, que me marcó muchísimo en todos los sentidos. O sea, crecí sin mamá, y crecí con un padre alcohólico y tuve una infancia súper dura, triste, oscura, violenta… como muy alejada del amor”, confesó entonces. Tras hacer un repaso de su vida, incluyendo sus logros profesionales, la actriz admitió que no fue difícil reponerse de lo vivido en su niñez. “La realidad era que pues a mí me rompieron mucho por dentro cuando era chiquita y empezar a juntar mis pedacitos me costó mucho trabajo, darme cuenta de que necesitaba empezar a mirar hacia adentro fue algo que empezó a traerme una transformación”, compartió. No obstante, Mori logró convertir todas esas duras experiencias en aprendizajes y ahora ha podido expresarse por medio de ellas para crear una historia que le ilusiona mucho que llegue a la pantalla.

