Tras recuperarse de Covid, Chantal Andere protagoniza un romántico encuentro con su esposo

Después de anunciar que se encontraba en cuarentena por haber dado positivo a Covid-19, esta semana, Chantal Andere anunció que había recibido su alta médica luego de superar satisfactoriamente la enfermedad. Debido a que no presentó síntomas, la recuperación de la actriz se dio sin ningún inconveniente y ahora alista su regreso al programa Tu cara me suena, emisión que se suspendió tras registrar cuatro contagios entre su elenco. Fue precisamente este proyecto televisivo por el que Andere se fue a vivir una temporada a Miami, situación por la que ha estado separada de su familia, hasta ayer que su esposo la fue a visitar para pasar unos días con ella.

Aunque no ha podido abrazar a sus hijos, Natalia y Sebastián, Chantal utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer que ya se pudo reunir con su esposo, Jorge Rivero Lake, quien viajó a Miami para protagonizar un romántico encuentro: “Tenerte aquí conmigo después de 40 días de no verte, ha sido un gran regalo. Gracias @Enriverolake por estar y ser mi apoyo siempre. Te amo”, escribió la actriz como descripción de una imagen en la que se ve feliz al lado del actuario. Después de más de cinco semanas sin verse, Chantal y Jorge disfrutaron de una comida para dos y están pasando unos días de romance como en su época de solteros.

Si bien, el reencuentro no fue completo, pues faltaron sus hijos, hace un par de días, la actriz le dedicó a los chicos un mensaje con el que dejó ver cuánto los extraña: “Qué afortunada soy de tenerlos, Sebastián, Natalia y Enrique”, escribió al lado del hashtag #mimotordevida. Con el anuncio de su alta médica, Chantal reveló cuánto extrañaba a su familia y dio a conocer que Jorge tenía planeado visitarla: "Quería decirles que estoy muy bien, muy contenta, extraño mucho a mis hijos, eso también, mi esposo viene a visitarme el jueves, estoy feliz, extraño a mi madre, pero yo sé que van a estar muy orgullosos de mí y falta menos para poder abrazarlos y estar con ellos, los quiero mucho, gracias por sus deseos tan lindos y bueno, yo ya al 100”, comentó.

Otro miembro de la familia que Chantal Andere extraño mucho es su mamá, doña Jacqueline Andere, quien hace unos días habló de este tema durante una entrevista al programa Hoy: “Ha sido una experiencia fuerte. Bien, bendito sea Dios le dio asintomático, o sea, no sintió los malestares, no hubo que ir al hospital, nada, bendito Dios. Hablamos todos los días tres veces al día, la extraño mucho. Quizás fue que salían a cenar y ahí estaba, Chanty no, ella desde que llegó no salió a ninguna parte, precisamente por el miedo, estamos pasando un horror”, comentó la actriz.

Tu cara me suena, sin fecha de regreso

Luego de que Sandra Echeverría, Melina León y Chantal Andere anunciaran en redes sociales que dieron positivo a Covid-19, la producción de Tu cara me suena tomó la decisión de suspender las grabaciones de esta emisión, una noticia que reveló su conductor, Rafael Araneda, en entrevista para Despierta América: “Lo primero que a mí me toca comunicarles esta mañana es que Univisión y el equipo de producción de Tu cara me suena ha tomado la determinación de poner en pausa el programa, por lo tanto, la emisión de este domingo y, futuras emisiones, quedan en pausa hasta que estemos con una situación normalizada”. Hasta el momento, no se ha dado a conocer cuándo retomará las grabaciones.