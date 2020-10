El hijo de Naya Rivera heredó el talento musical de la estrella de 'Glee'

Tras el sensible fallecimiento de Naya Rivera, su exesposo, Ryan Dorsey continúa lidiando con el duelo mientras se hace cargo de su pequeño hijo, Josey, quien es el autor de sus momentos más alegres. Aunque el actor ha reconocido que ha sido muy duro continuar con su vida, su prioridad desde el día en que desapareció la actriz ha sido su hijo quien, gracias a su carisma y talento, le ha devuelto la sonrisa con su baile de Smooth Criminal, al más estilo de Michel Jackson. A través de varias historias en Instagram, Rayn compartió un poco de la diversión que se vive en su nueva casa, a la que se mudaron hace poco en compañía de Nickayla Rivera, hermana menor de Naya, quien lo está ayudando con la crianza del niño.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con el hashtag #Lastnight, Ryan compartió varios clips en los que mostró las habilidades de su hijo como bailarín. En los videos, se ve al pequeño Josey viendo el videoclip de este éxito de Jackson en los 80, ataviado con una pijama roja, el niño intentó replicar los movimientos del Príncipe del Pop, de quien al parecer, es un gran fan, pues su interpretación de Smooth Criminal no fue el único número de la noche. Según publicó su papá, ofreció todo un recital en el que se apoyó de la música del reconocido cantante. De inmediato, las redes sociales viralizaron los videos del niño a quienes muchos compararon con su mamá en Glee, proyecto en el que, a través de la música, Naya y sus compañeros contaban cada capítulo. Al ver a Josey en acción, los seguidores de Rivera reconocieron en él la chispa que proyectaba la actriz en escena.

VER GALERÍA

A finales de septiembre pasado, Dorsey rompió el silencio sobre su situación tras la muerte de Rivera en un video que compartió en Instagram, donde se le quebró la voz en varias ocasiones al hablar de su pequeño hijo, quien fue la última persona que vio con vida a la actriz: “Ni siquiera puedo imaginar, cómo se sentirían como padres si su hijo pasara por algo así. Probablemente he perdido poco más de 20 libras, realmente no duermo, estoy triste todos los días, me despierto, me voy a dormir triste todas las noches (…) pienso en la suerte que tengo de tener a mi madre que me ayuda y que está todavía con vida y pienso en cómo él no tendrá la misma oportunidad en el futuro”, comentó sobre lo doloroso que le ha resultado ver cómo su hijo también lidia con el duelo.

A pesar del duro momento que atraviesan, Ryan resaltó las cualidades de su hijo, quien lo mantienen enfocado y dispuesto a seguir: “Es un alma dulce, inteligente y cariñosa que, a la edad de cinco años, tiene que crecer tan rápido sin su madre”, comentó en aquella ocasión. Aunque antes de la muerte de Naya ya estaban divorciados, siempre tuvieron una excelente relación por el bien del pequeño quien, por fortuna, escuchará de su padre las mejores anécdotas de su mamá: “La vida se trata de buenos y malos momentos, pero con Josey aquí hace que los malos sean un poco menos, porque una parte de ti siempre estará con nosotros. Nunca olvidará de dónde vino. Te extrañamos. Siempre te amaremos. Te amo Meep”, escribió el actor en Instagram en julio pasado como despedida a Naya.

VER GALERÍA

La especial petición de Josey a su padre

El mes pasado, la noticia de la mudanza del viudo de Naya y su hijo, a una casa que compartirían con la hermana de la actriz, provocó revuelo en las redes sociales. Ante los señalamientos, el actor rompió el silencio en un conmovedor video en el que se mostró vulnerable y reconoció que la idea de vivir con su excuñada fue de su hijo quien le hizo la especial petición: “Josey me preguntó si Titi podía vivir con nosotros: ‘Quiero que Titi viva con nosotros para siempre’, porque ahora ella es lo más parecido que tiene a su madre. Necesitaré mucha ayuda como padre soltero”, comentó. Según explicó, decidió grabar esto para detener la ola de especulaciones que se comenzó a generar: “Es realmente triste que este sea el mundo en el que vivimos, donde la gente creció pensando que está bien escupir odio en general, especialmente para hacer declaraciones sobre una familia que está lidiando con una tragedia”, dijo en aquel clip.