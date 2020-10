Así fue el emotivo reencuentro de Jacky Bracamontes y sus hijas, en Miami Debido a que la conductora se encuentra trabajando en Miami, no había podido ver a sus cinco hijas quienes viajaron a Florida para verla

Tal como lo había anunciado Jacky Bracamontes hace unos meses, su regreso como actriz en la pantalla chica sería de la mano de la cadena Telemundo, en La suerte de Loli, proyecto en el que comparte créditos con Silvia Navarro, con quien esta semana, comenzó las grabaciones de esta historia que marca el regreso de ambas a las telenovelas. Aunque está feliz con este reto, había una cosa que la mantenía inquieta, el hecho de que sus cinco hijas se encontraban en la Ciudad de México, con su esposo, Martín Fuentes, mientras ella trabajaba en Miami; en ese sentido, hace unas horas, la actriz por fin pudo reunirse con Jackyta, Carolina, Renata, Emilia y Paula, quienes viajaron a Florida para visitarlas, según compartió con sus seguidores a través de un conmovedor video del reencuentro.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de redes sociales, Jacky Bracamontes, contó cómo se preparó para recibir a su familia, a quien le mandó hacer un pastel y sorprendió con globos de ¡Bienvenidos a Casa!, en la entrada. Feliz por tener a sus hijas y a su esposo a su lado, Jacky grabó un clip que publicó en Facebook, en el que muestra el momento exacto en el que vio a su hijas: “Les tengo que contar que ayer fue un día muy especial para mí, porque tenía ya muchos días, muchas semanas, sin ver a mis hijas, porque estoy trabajando aquí en Miami y por fin, ayer, fue el reencuentro, se los juro que no lo podía creer, estaba muy, muy emocionada, quise preparar un momento muy especial, les mandé a hacer el pastel que más les gusta, que es de guayaba y de red velvet, y unos globos que decían Welcome Home”, comentó la tapatía al inicio del clip.

Jacky continuó revelando que, aunque todas sus hijas se mostraron muy felices al verla, a quien notó más entusiasmada fue a su primogénita: “Fue muy lindo recibir a las cinco nenas y, a Martín, después de tanto tiempo, de verdad vivimos un momento muy especial, de hecho, Jacky me dijo después, ya que estábamos tranquilas: ‘mamá sentía maripositas en el estómago’, o sea que cuando venían, en el coche, en la camioneta, me dice que estaba muy nerviosa y emocionada que sentían maripositas. Yo creo que todas me extrañaron, pero en especial, Jacky, siento.”, contó Bracamontes quien, contó con el apoyo de su mamá, doña Jacqueline Van-Hoorde, a la hora de alistar la sorpresa que preparó en casa para recibir a su familia.

En la comitiva que llegó de México, también vimos a su suegra, la señora Virginia Telich, a quien Jacky recibió con un fuerte abrazo. Si bien, la conductora extrañaba a todos sus hijas, tenía especial curiosidad por ver a sus mellizas quienes, en diciembre próximo cumplirán dos años: “Fue muy lindo abrazar a cada una de ellas y, sobre todo, comerme a besos a Emilia y a Paula, porque ay, esas cositas chiquitas, que uno las deja de ver, dos, tres días y ya cambian, Emilia habla todo, Paula, desde hace tiempo, la verdad que fue muy especial. Cenamos todos juntos, me dio mucho gusto también ver a mi suegra, de verdad fue un momento muy lindo que quiero compartir con ustedes”, contó Jacky en el video, previo a las imágenes del reencuentro.

VER GALERÍA

Así fue el esperado reencuentro

En las imágenes que, según se aprecian, fueron captadas por la mamá de Jacky, vemos cómo la tapatía corre a la entrada de la casa para su encuentro con Jackyta, la mayor de sus hijas, al mirarse de lejos, ambas corren para abrazarse fuertemente, mientras la niña, visiblemente emocionada se aferraba a su mamá, Jacky comenzó a darle vueltas en el aire, en señal de mucho júbilo. Tras el emotivo encuentro con su primogénita descendieron de la camioneta el resto de sus hijas, corriendo vimos a Carito y Renata, quienes de inmediato se acercaron a su mamá, tratando de seguir sus pasos vimos a Paula, una de las mellizas. Por último, un poco más tímida que el resto, vimos a Emilia acercarse lentamente a Jacky quien, en cuanto la vio la cargó para entrar con ella en brazos al que será su hogar durante su estancia en Miami.