'El Burro' Van Rankin narra la rarísima situación que se dio en el nacimiento de su bebé

Esta semana, la cigüeña tocó nuevamente a la puerta de Magda Bleizaffer y Jorge El Burro Van Rankin quienes recibieron con los brazos abiertos a Carlota, su tercera hija, que nació el pasado 27 de octubre. Como era de esperarse, tras la llegada de la bebé, su orgulloso papá ha estado revelando algunos detalles del momento en el que la conoció. Durante una entrevista con sus compañeros en el programa Hoy, el conductor reveló que, por primera ocasión, grabó el nacimiento de una de sus hijas pues, con Roberta y con Lusiana, las mayores, no lo había hecho por recomendación de un amigo: “Se lo aprendí a Leonardo De Lozane que me dijo: ‘cuando nazca tu primer hijo (que fue Lusiana), no grabes nada’ y como ya lo había visto dos veces, sin grabar nada, ahora sí me dediqué a grabar”, comentó.

En esta conversación, El Burro también narró la anécdota que acompañó la llegada de su hija, se trata de una condición que al médico lo dejó impactado: “Sucedió algo que me dijo el doctor, que es impresionante, y se los voy a platicar, me dijo que, en 20 años, solo había visto tres casos como el que pasó ayer: salió con el cordón hecho un nudo, no enrollado, eso se da muy seguido, sino un nudo. Me dice el doctor: ‘es que es un caso rarísimo’, le digo, ‘pero raro para bien o para mal’, me dice, ‘para mal, porque si se hubiera estirado un poco más deja de pasar el oxígeno’, hubiera sido algo que, mejor ni pienso en eso, pero todo salió bien”, explicó. Según contó el conductor, tiene foto del cordón umbilical de su hija pues, el doctor se lo recomendó: “Me dijeron: ‘¡sácale una foto!, porque esto es, de verdad, para una clase de medicina. Seguramente se giró, se echó un clavado en la panza y se hizo un nudo, una cosa rarísima”, añadió.

El Burro también reveló detalles de su Carlota: “Pesó 3 kilos 260, está preciosa, midió 52 centímetros que es un poquito larga, a las 7 con 33 minutos, está muy bonita”. Sobre a quién se parece, los conductores de Hoy llegaron a la conclusión de que la bebé es la más parecida a Magda: “Tienen toda la razón”, comentó asegurando que, más adelante, enviará a la producción el material audiovisual que captó: “De verdad, tengo imágenes que más adelante se las voy a compartir”. Horas más tardes, la pareja del protagonista de ‘40 y 20’, compartió una entrañable foto del primer encuentro entres sus tres hijas.

El tierno encuentro de hermanas

Con la leyenda: ‘Mis tres: Lusiana, Roberta y Carlota’, Magda compartió en su cuenta de Instagram una imagen que captó, en casa, cuando sus hijas mayores conocieron a su hermanita. También compartió otra imagen en la que aparece su primogénita cargando a la recién nacida: “Mis niñas”, escribió la prometida del conductor. Recordemos que fue el orgulloso papá de Carlota quien, hora después de su nacimiento: “Nada como este momento. Mi princesita Carlota nació a las 19,33 pm. ¡Felicidades @magdableizeffer y gracias a todos por sus felicitaciones. Gracias a Dios, todo bien”, escribió el conductor seguido de la primera imagen de la recién nacida.

Magda también dedicó un mensaje de agradecimiento a familia, amigos y seguidores que durante toda la dulce espera se mantuvieron pendientes del desarrollo de Carlota: “¡Mil gracias de todo corazón por todos sus mensajes! ¡Gracias a toda las (personas) que siempre estuvieron al pendiente! Definitivamente mi bebé desde que estaba en la panza fue una bebé muy querida. Muero por ver la cara de Luisiana y Roberta cuando la conozcan”, escribió en una historia. Fue en junio pasado que durante una emisión del programa Hoy, Jorge El Burro Vanrakin reveló que se convertiría en papá por tercera ocasión: “Quiero anunciar públicamente… voy a tener un bebé, exactamente tiene 18 semanas el próximo viernes, que es el día de mi cumpleaños. Ese día cumple 18 semanas”, dijo en aquella ocasión. Semanas más tarde reveló, también en el programa, que esperaban una niña.