A días de casarse con Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres se despide de su abuelita

Cuando Eduardo Videgaray le entregó el anillo de compromiso a Sofía Rivera Torres, una de las razones por las que querían casarse, lo más pronto posible, era por la idea de que la abuelita de la conductora los acompañara en la ceremonia; sin embargo, lamentablemente, hace unas horas, la presentadora dio a conocer, a través en su cuenta de Instagram, que la señora falleció la madrugada de este 29 de octubre. Sofía, quien hace unos días contó a sus seguidores de la visita que le realizó, en la que de manera simbólica se vistió de novia, con el objetivo de recibir la bendición de la señora, dio a conocer que doña Lulú murió. Con un álbum con entrañables fotos al lado de su abuelita, le dedicó un mensaje de despedida: “Por ahí de las 3 am gané un ángel. Buen viaje Luluquilla”, escribió.

Sofía compartió con sus seguidores varias fotos de la cercana relación que tenía con ella quien, según reveló hace unos días, ya se encontraba muy cansada: “Estoy de un ánimo muy bajo porque, como bien saben, una de las cosas por las que queríamos casar de una manera rápida, pues es porque no sabemos cuándo podemos hacer la boda religiosa, tanto por el Covid, como por el tema de la anulación matrimonial que estamos buscando, que ya saben cómo nos fue con eso, todo lo que se destapó. Pero todo esto es para que mi abuelita Lulú pudiera estar presente, porque soy la nieta más chiquita y la única que no ha visto casarse”, le narró la semana pasada. En aquella charla, la presentadora ya sabía que, de alguna manera, aquella visita era el último adiós.

Debido a la delicada situación de salud por la que atravesaba su abuelita, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray decidieron acudir a su encuentro para que la señora los viera antes de su enlace por el civil, que está a días de celebrarse: “Fui a casa de mi abuelita y me vestí de novia y me pude, de alguna manera, despedir de ella y decirle que sí me vio vestida de novia y, que no pasa nada, que yo sé que dónde ella esté va a estar con nosotros cuidándonos y acompañándonos”, de esta reunión, Sofía compartió un par de imágenes en su mensaje de despedida donde se le ve portando un pequeño velo y acercándose para besar a doña Lulú a quien logró captar muy sonriente por verla antes de darle el “sí acepto” a Eduardo.

Aunque a Sofía le daba mucha ilusión que su abuelita estuviera presente en su boda, pues era un compromiso al que doña Lulú sí quería asistir, la familia de la conductora la aconsejó visitarla antes y así recibir su bendición: “Tristemente el viernes pues ya me fui a despedir de ella, me acompañó Edu, y me vestí de novia, me puse nada más el velo, le llevé el anillo todo lo demás (…) me escribieron mis tías que ella ya está muy cansada, pero cuando se despertaba nada más decía: “¡Boda Sofi, boda Sofi!”, entonces me dijeron: ‘yo creo que tiene pendiente de estar aquí para tu boda’”, contó en sus historia de Instagram donde reconoció que fue un momento muy agridulce.

Eduardo Videgaray y su conexión con su abuelita

El día que Sofía Rivera Torres le contó a sus seguidores sobre la despedida con su abuelita, también reveló que fue ella, antes de que nadie supiera que había comenzado a salir con Eduardo Videgaray, quien la cuestionó sobre si se sentía atraía por él: “Estuvo super bonito porque, la verdad, Lulú fue la primera persona que, cuando Edu y yo apenas nos estábamos escribiendo (…) me dijo: ‘Oye y ese chamaquito Videgaray’, porque claro, para ella es un chamaquito, ¿no?, el señor Videgaray: ‘no te late él mijita’. Entonces Edu le dijo: ‘Lulú no te preocupes, la dejas en buenas manos, yo te la cuido’. Nos dijo ya casi como dormida, ‘espero que haya tenido buen ojo, ahí te la encargo’”, narró la presentadora.