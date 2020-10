'No lo puedo creer', Adela Micha comparte que dio positivo a Covid-19

El nombre de Adela Micha se ha sumado a la lista de famosos que han dado positivo a Covid-19, el virus que continúa afectando la vida de millones de personas alrededor del mundo. Por tal motivo, la periodista, -que desde el inicio del confinamiento ha tomado precauciones-, tuvo que modificar de inmediato su agenda de trabajo, en medio de un viaje que realizó al estado de Guanajuato para transmitir su programa de La Saga junto al actor Arturo Barba, en una cita que ambos tenían programada en el Teatro Bicentenario. Sin embargo, la también conductora supo adecuarlo todo para no faltar a su importante compromiso con el público, informando puntualmente sobre su situación de salud a través de un enlace en línea con sus invitados.

En un instante de la plática virtual, Adela habló sin rodeos de cómo confirmó que estaba contagiada, luego de haberse realizado una prueba para estar segura de su condición, antes de reunirse con las personas que la acompañarían en su programa. “Por protocolo me hice una prueba de Covid el lunes y salió negativa. Pero por protocolo me hice una prueba el día de hoy porque iba a ver a Arturo, por ustedes, iba a estar el gobernador también ahí. Lamentablemente salí positiva, siempre dije que si yo daba positiva a Covid no le iba a decir a nadie, pero justo pasa hoy, no lo puedo creer…”, explicó desde la ciudad de León, en donde ahora se encuentra. “De manera responsable yo no podía presentarme junto con ustedes sin hacerme una prueba. Esta mañana me la hice, a las 9 de la mañana, me dieron el resultado a las 6:15 de la tarde y entonces pues empezó aquí la histeria colectiva de ‘¿qué hacemos?’”, compartió.

Entre otras cosas, Adela reveló que a partir de su diagnóstico tendrá que permanecer confinada, una situación que si bien es lamentable, seguirá al pie de la letra para poder estar mejor en unos días. “Lo que toca ahora es una encerrona, lamentablemente sola… un aislamiento de 14 días, pero lo tenía que decir, lo tenía que compartir porque igual la gente no estaba entendiendo por qué vengo a León y estaba haciendo un programa en línea, pues lo tenía que decir, lo lamento muchísimo…”, dijo de lo más tranquila y siempre sonriente, dispuesta a poner todo de su parte para dar paso a esta circunstancia.

¿Cómo están sus colaboradores?

Durante la transmisión, la periodista dio detalles de cómo se encuentran los integrantes de su equipo de producción, luego de que en días pasados una persona de su equipo diera positivo a coronavirus, lo que los alertó ante lo que pudiera ocurrir. “Mi equipo de trabajo están bien, afortunadamente yo les decía que una colaboradora nuestra la semana pasada había dado positivo… y todos nos hicimos inmediatamente la prueba, salimos todos negativos, el lunes apenas, entonces estábamos todos muy confiados…”, aseguró Micha, quien ha estado muy pendiente de cómo marchan las cosas.

Al referirse a su estado de salud actual Adela fue muy sincera, pues por fortuna no ha padecido los golpes de la enfermedad. “No tengo síntomas, estoy bien, todos están bien afortunadamente, de todas maneras nos vamos a hacer lo que corresponde… en 14 días ya estaremos de nuevo por aquí…”, explicó muy animada. Recordemos que, desde marzo pasado, Adela ha tomado las medidas de precaución necesarias, permaneciendo la mayor parte del tiempo en casa con su familia, como lo dejó ver a través de las redes sociales. Sin embargo, y aunque la situación la tomó por sorpresa, actuó de manera inmediata para evitar cualquier complicación.

