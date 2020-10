Nina Rubín se prepara para dar su primer beso, en la ficción y en la vida real

Desde hace un par de semanas, Andrea Legarreta dio a conocer que había viajado con su familia a Huatulco, hasta donde se trasladaron para acompañar a Nina, su hija menor, a las grabaciones de la nueva producción de Carmen Armendáriz, Te acuerdas de mí, donde la joven actriz realizará su debut en las telenovelas. Emocionada por contar con el apoyo de los suyos en su primer viaje de trabajo, Nina habló en entrevista para el programa Hoy de cómo se siente en el set de grabación donde, muy pronto, tendrá que protagonizar un beso con el actor, Alessio Valentini, quien dará vida a Edy, su novio en la historia. Recordemos que hace unos días, Andrea Legarreta contó que en el guion estaba marcado un beso que, representaría, el primero en la vida de su hija.

Como toda una profesional, Nina está lista para el día en que el llamado marque la escena del beso, de hecho, reveló que hace unos días estuvo muy cerca de ocurrir: “Sí (es mi primer beso), ¡de la vida! Todavía no ha sido, todavía no la hemos hecho, es más, justo ayer íbamos a grabar una escena en la que me besaba con él, pero la movieron y si es el primero y todo, actuado”, contó divertida. Aunque le provoca un poco de nervios, la actriz confesó que, más allá del beso, está muy contenta de poder interpretar este lindo romance en televisión: “La verdad yo creo que es una historia muy bonita, obviamente, el beso, ¿qué?”, comentó.

Sobre la compañía de su familia en Huatulco, la joven actriz comentó: “La verdad está muy padre porque se siente la compañía y está muy bonito”. Además de las grabaciones, Nina está cumpliendo con sus clases en línea, una actividad que también está realizando Mía, su hermana mayor: “Estamos haciendo así, las escenas y ya después, trato, en momentos, de hacer tarea, trabajar y todo”, explicó. Por su parte, Andrea Legarreta reveló que el programa Hoy fue pieza clave para poder estar cerca de su hija en estos momentos: “La producción me está apoyando en esto, yo creo que, sin duda, saben la importancia de estar cerca de la familia y por supuesto también sin descuidar tu trabajo, ¿no?”.

Mamá orgullosa

A través de su cuenta de Instagram, Andrea compartió esta entrevista, en la que colaboró con su hija, de quien dijo sentirse muy orgullosa: “@ninarubinl está cumpliendo uno de sus sueños y nosotros, apoyándola. Estar cerca de nuestras hijas es una bendición”, escribió la conductora como descripción de este video. Durante en la entrevista, Legarreta resaltó lo importante que es para ella y para Erik, acompañar a sus hijas en sus carreras: “Para nosotros la familia es prioridad, nuestras niñas siempre lo han sido, siempre hemos estado cerca de ellas, fueron tan anheladas y tan deseadas que, sin duda, yo creo que, al igual que todos los hijos, merecen apoyo, atención, porras de parte de su familia, sentir que vale la pena por lo que están luchando”. Esta publicación provocó la reacción de miles de seguidores de Andrea Legarreta, incluido Erik Rubín quien escribió: “¡Wow!”, seguido de varias emojis de carita con ojos de corazón.